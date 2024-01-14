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۲۵ دی ۱۴۰۲، ۱:۱۷

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان:

۶۸۰ هزار هکتار از اراضی زراعی کردستان زیر کشت محصولات پاییزه رفت

۶۸۰ هزار هکتار از اراضی زراعی کردستان زیر کشت محصولات پاییزه رفت

سنندج_ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان گفت: با افزایش سطح زیر کشت محصولات پاییزه در استان، ۶۸۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان کردستان زیر کشت محصولات پاییزه رفته است.

محمد صالح احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گندم، جو، کلزا، گلرنگ، کاملینا، نخود پاییزه و انتظاری و محصولات علوفه‌ای از محصولاتی هستند که پاییز امسال در استان کشت شدند.

وی بیان کرد: برنامه ابلاغی وزارت در حوزه کشت محصولات پاییزه ۵۸۸ هزار هکتار در استان بود که باتوجه به استقبال کشاورزان ضمن افزایش سطح این رقم افزایش پیدا کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان ابراز امیدواری کرد: در فصل برداشت بالغ بر یک میلیون تن گندم برداشت نمائیم و همچنان رتبه‌های بالای جدول تولید کشور را استان کردستان به خود اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: استان کردستان مقام اول کشوری ثبت سامانه در طرح کشاورزی قراردادی را در کشور در این راستا داراست.

احمدی افزود: ۹۴۲ دستگاه انواع ادوات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت و اولویت اعطای تسهیلات هم با دستگاه‌های سمپاش است.

وی بیان کرد: تجهیز ناوگان سمپاشی که با توجه به نزدیک شدن فصل مبارزه با آفات کاشت است، این تجهیزات باید هر چه سریع‌تر در دسترس کشاورزان قرار گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان گفت: تاکنون بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان نیز برای خرید بالغ بر ۱۲۹ مورد ادوات پرداخت شده است.

کد مطلب 5994760

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