تقویت دین نسخه شفابخش تمام مشکلات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان یزد اظهار کرد: اغلب مباحث مطرح شده در شورای فرهنگ عمومی استان یزد به مقوله سبک زندگی باز می گردد و این مسئله مهم باید فصل فصل تنظیم شود و وظایف دستگاه‌های مختلف در اجرای طرح‌های کلی مرتبط با سبک زندگی به آنها ابلاغ شود.

وی عنوان کرد: جامعه ما امروز بعضا گرفتار روش‌ها و منش‌های نادرستی شده که ارمغان غربی‌هاست و برای مقابله با این امر باید هم به مسئله پیشگیری توجه می‌شد و هم باید به زدایش این روش‌ها و منش‌ها از جامعه فکر کرد.

آیت‌الله ناصری یادآور شد: غربی‌ها سالهای سال بر فرهنگ ما کار کرده اند و تلاش های بسیاری داشته اند تا فرهنگ خود را بر ما مستولی کنند و متاسفانه در برخی موارد حتی فرهنگ آنها در کشور ما به یک سنت تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: این اتفاق معلول تضعیف روحیه دینی ماست و زمانی که روحیه خداشناسی را از کودکی در ما کمرنگ کردند، جامعه به فرهنگ آنها تمایل پیدا کرد.

آیت‌الله ناصری ادامه داد: غربی‌ها برای اینکه فرهنگ خود را به خورد ما بدهند، خود را بزرگ جلوه می دهند و تلاش می کنند سایر ملت ها را ناتوان و عقب مانده جلوه دهند و اگر ملتی این موضوع را باور کند، سریع تسلیم و مغلوب فرهنگ آنها می شود.

وی عنوان کرد: آنها در تلاش برای عقب نگه داشتن ما هستند زیرا از مدل پیشرفت ما هراس دارند و می دانند این پیشرفت به قیمت عقب ماندن آنها تمام می شود.

رییس شورای فرهنگی عمومی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم سبک زندگی ما عوض شود، باید به گذشته بازگردیم و ابتدا باید خداشناسی را در مدارس و مهد کودک‌ها تقویت کنیم.

آیت‌الله ناصری اظهار کرد: اگر امور دینی و خداشناسی را در جامعه تقویت کنیم و کار را از مساجد و مدارس آغاز کنیم، به نتایج خوبی خواهیم رسید.

وی افزود: همه دغدغه هایی که امروز مسئولان امر در جلساتی نظیر شورای فرهنگ عمومی دارند از آسیب های اجتماعی گرفته تا ازدواج و فرزندآوری، با تقویت دین حل خواهد شد زیرا کسی که مؤمن و دیندار باشد به حلال و حرام توجه می کند، از گناه دوری و برای انجام فرایض و مستحبات دغدغه دارد.

امام جمعه یزد تصریح کرد: هر چه بودجه برای تقویت دین هزینه شود، نه تنها هدر دادن بودجه نیست بلکه سرمایه گذاری برای جامعه است زیرا تا پایه دین را درست نکنیم، مشکلات پابرجا باقی خواهد ماند.

وی از دین و خدا دوستی و علاقه به اولیای الهی و اهل بیت(ع) به عنوان یک واکسن یاد کرد و گفت: این واکسن جامعه را از انواع آسیب‌ها مصون می کند.

آیت‌الله ناصری تصریح کرد: متاسفانه امروز هر کجا بودجه کم می آورند، از مسائل دینی و طرح های دینی کم می گذارند و این خود لطمه ای است که در طول سالها به دین وارد آمده است.