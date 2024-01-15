خیر دشتستانی هزینه مراسم ختم را به کودکان سرطانی اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود عبداللهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اقدامی ارزشمند خیری از دیار مهربانی، شهرستان دشتستان در حرکتی فرهنگی، بخشی از هزینه مراسم ختم عزیز ازدست‌رفته‌شان را به کودکان سرطانی اختصاص دادند.

مسئول اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هدف خانواده خیری که اقدام به این کار خیرخواهانه کرده‌اند، بعد از رضایت الهی و طلب غفران جهت عزیز از دست رفته خود، گسترش فرهنگ کمک‌های هدفمند به نیازمندان واقعی و بسط و گسترش روش‌های نوین کارهای خیرخواهانه است.

وی تصریح کرد: شرکت در امور خیرخواهانه و خیریه‌های حوزه سلامت گاهی به‌صورت احداث اهدا و یا تجهیز است به این نوع کمک‌ها یعنی نذر در مسیر سلامتی نیازمندان و یا اهدای بخشی از هزینه‌ها به درمان بیماران مستمند نوع مترقی از انسان‌دوستی است که باعث رشد کرامت بیماران نیز می‌شود.

مسئول اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: فرهیختگان جامعه با نشر و گسترش این‌گونه حرکات و کارها به رشد به بالندگی بیشتر جامعه کمک کنند.

حجت‌الاسلام عبداللهی خاطرنشان کرد: اداره خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با شناسایی نیازمندی‌های واقعی در بخش سلامت شامل بهداشت و درمان آمادگی هرگونه مشاوره و راهنمایی در امور خیریه سلامت را دارد.