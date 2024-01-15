۲۵ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

در یک اقدام ارزشمند؛

خیر دشتستانی هزینه مراسم ختم را به کودکان سرطانی اهدا کرد

بوشهر-مسئول اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: یک خیردشتستانی درحرکتی فرهنگی، بخشی از هزینه مراسم ختم عزیز ازدست‌رفته‌ خود را به کودکان سرطانی اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود عبداللهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اقدامی ارزشمند خیری از دیار مهربانی، شهرستان دشتستان در حرکتی فرهنگی، بخشی از هزینه مراسم ختم عزیز ازدست‌رفته‌شان را به کودکان سرطانی اختصاص دادند.

مسئول اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هدف خانواده خیری که اقدام به این کار خیرخواهانه کرده‌اند، بعد از رضایت الهی و طلب غفران جهت عزیز از دست رفته خود، گسترش فرهنگ کمک‌های هدفمند به نیازمندان واقعی و بسط و گسترش روش‌های نوین کارهای خیرخواهانه است.

وی تصریح کرد: شرکت در امور خیرخواهانه و خیریه‌های حوزه سلامت گاهی به‌صورت احداث اهدا و یا تجهیز است به این نوع کمک‌ها یعنی نذر در مسیر سلامتی نیازمندان و یا اهدای بخشی از هزینه‌ها به درمان بیماران مستمند نوع مترقی از انسان‌دوستی است که باعث رشد کرامت بیماران نیز می‌شود.

مسئول اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: فرهیختگان جامعه با نشر و گسترش این‌گونه حرکات و کارها به رشد به بالندگی بیشتر جامعه کمک کنند.

حجت‌الاسلام عبداللهی خاطرنشان کرد: اداره خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با شناسایی نیازمندی‌های واقعی در بخش سلامت شامل بهداشت و درمان آمادگی هرگونه مشاوره و راهنمایی در امور خیریه سلامت را دارد.

کد مطلب 5995036

