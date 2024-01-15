ارائه بیش از ۶ هزار نفر خدمت به نیت حاج قاسم در بام ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کبیری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: به مناسبت هفته مقاومت، گرامیداشت یاد و خاطر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی همچنین پاسداشت یاد و خاطر شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، اعزام تیم‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی عمومی و تخصصی شهید دکتر رهنمون به مناطق کم برخوردار و صعب‌العبور استان انجام شد.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) با اشاره به برپایی ایستگاه‌های سلامت به تعداد ۲۸ تیم روز در این مناطق، افزود: در این اقدام جهادی ۱۹ تیم بهداشتی، درمانی و آموزشی عمومی، دو تیم تک تخصصی و هفت تیم دندانپزشکی حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این اعزام‌ها معاینه و ویزیت ۷۰۷ نفر توسط پزشک عمومی، ارائه داروی رایگان توسط کلیه تیم‌های اعزامی به ۸۴۶ نفر، معاینه، ویزیت و ارائه خدمات دندانپزشکی به ۳۸۵ نفر، ارائه آموزش‌های بهداشتی توسط کارشناسان مراقب سلامت به ۱۶۳۴ نفر و غربالگری فشارخون ۱۲۱۷ نفر انجام شد.

کبیری عنوان کرد: توزیع اقلام بهداشتی برای ۸۰۰ دانش‌آموز در مدارس، ویزیت و معاینه ۳۰ نفر توسط متخصص زنان، غربالگری قندخون ۹۷۹ نفر، ارائه خدمات مامایی به ۷۸ نفر، ارائه آموزش‌های فرهنگی (جوانی جمعیت) به ۲۰ نفر، ارائه مشاوره روانشناسی توسط کارشناسان سلامت روان به ۵۱ نفر، تزریقات و پانسمان ۳ نفر و شناسایی، تشکیل پرونده، ویزیت و معاینه ۲۱ نفر توسط متخصص روان پزشکی از دیگر خدمات ارائه شده در این اعزام‌ها است.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) اضافه کرد: جمع کل تیم‌های اعزام شده ۲۸ تیم روز بوده و در مجموع به ۶ هزار و ۷۷۱ نفر خدمات ارائه شده است.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های انجام شده به مناسبت هفته مقاومت ۱۴۰۲ از سوی کانون‌های بسیج جامعه پزشکی در چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور اعضای حلقه‌های صالحین، برگزاری نشست‌های بصیرتی و روشنگری توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی، برنامه‌های جوانی جمعیت و تجلیل از خانواده باشکوه و زنان فعال در عرصه جوانی جمعیت به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) بخشی از برنامه‌های بسیج جامعه پزشکی در این ایام است.

کبیری یادآور شد: فضاسازی و نصب بنر با موضوع هفته مقاومت و گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت سپهبد شهید پاسدار حاج قاسم سلیمانی، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری همایش پیاده‌روی از دیگر برنامه‌های فرهنگی است که توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی به مناسبت هفته مقاومت برگزار شد.