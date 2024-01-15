۶ فوتسالیست قمی به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شدند

قدرت الله باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال جوانان ایران در حالی برگزار خواهد شد که ۶ فوتسالیست قمی نیز اردونشین خواهند شد.
رییس هیات فوتبال استان قم افزود: اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال ایران از سوی علی صانعی سرمربی این تیم اعلام شده است.
وی ادامه داد: اعلام اسامی از سوی صانعی در ۲ گروه انجام شده است و ۶ فوتسالیست قمی در بین دعوتی ها هستند.
باقری گفت: اردوی نفرات گروه اول از ۲۹ دی تا ۱ بهمن در مرکز ملی فوتبال در تهران برگزار می شود و از قم علی ابراهیمآبادی، طاها کدخدایی، حمیدرضا دهنمکی و علیرضا روحانی حضور دارند.
رییس هیات فوتبال استان قم افزود: اردوی گروه دوم نیز از ۱ تا ۳ بهمن برنامهریزی شده که نمایندگان فوتسال قم در این اردو نیز میلاد براهویی و ابوالفضل حیدری هستند.
نظر شما