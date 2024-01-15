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۲۵ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷

معاون وزیر علوم خبر داد؛

ایجاد فضای باز سیاسی در ایام انتخابات در دانشگاه‌ها

ایجاد فضای باز سیاسی در ایام انتخابات در دانشگاه‌ها

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: اولین دستورالعمل در زمینه انتخابات به دانشگاه ها ابلاغ شد در این ابلاغیه خواستار ایجاد فضای باز سیاسی از روسای دانشگاه ها بوده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری صبح امروز در نشست مطبوعاتی که در محل وزارت‌ علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد با تشریح برنامه‌های فرهنگی در آستانه انتخابات افزود: سامانه فرنما جایگاه ویژه‌ای در حیات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها دارد.

وی ادامه داد : سومین کارنامه فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌ها صادر شده‌است شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس سامانه فرنما بدست آمده‌است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: هشتاد هزار فعالیت فرهنگی در سال هزار و چهارصد و دو در سامانه فرنما ثبت‌شده است که تصویر دقیقی از میزان فعالیت‌های فرهنگی ،هنری، راهیان پیشرفت و کرسی‌های آزاداندیشی و همه حوزه‌ها ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: بر همین اساس حمایت نظام‌مند و مبتنی بر عملکردی از این مجموعه‌ها خواهیم داشت.

وی تأکید کرد : از این‌ پس در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی لحاظ می‌شود و درصد قابل‌توجهی از رتبه‌های دانشگاهی به‌همین حوزه تخصیص می‌یابد.

کلانتری با اشاره به برنامه‌های انتخاباتی در دانشگاه‌ها افزود: از زمان تأکید مقام معظم رهبری به بحث انتخابات از ابتدای امسال جلسات مفصلی در مجموعه وزارت علوم در این خصوص برگزار شد تا بتوانیم متناسب با انتظارات رهبری انتخابات پرشور و مشارکتی داشته باشیم و دانشگاه‌ها بتوانند نقش خود را ایفا کنند در همین زمینه کارگروهی در وزارت علوم تشکیل و ابلاغیه‌ای تدوین شد و اولین ابلاغیه در حوزه انتخابات به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

معاون وزیر علوم ادامه داد: در این ابلاغیه ایجاد فضای باز سیاسی از مدیران و روسای دانشگاه ها مطالبه شده است تا تشکل ها و دانشجویان بتوانند کنشگری داشته و شور و نشاط را به دانشگاه‌ها تزریق کنند .

وی ادامه داد: همچنین ستادی در معاونت فرهنگی ایجاد شد جلساتی در سطح مناطق دانشگاه‌ها برگزار شد و به این موضوع پرداختند و ممانعت‌های احتمالی احصا شده‌ و در جهت رفع آن قدم هایی برداشته شده است.

وی ادامه داد :سعی ما این است که با توجه به نقش دانشگاه‌ها در فضای کلان کشور این نقش‌آفرینی در انتخابات را بیشتر کنیم و با توجه به تأکید وزیر علوم به بحث انتخابات این موضوع در دستور کار قرار گرفته است .

کلانتری ادامه داد : شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی در دانشگاه‌ها در سراسر کشور فردا در وزارت کشور برگزار می‌شود و همه کنشگران عرصه فرهنگی دانشگاه ها در این برنامه حضور خواهند داشت تا در سطح کلان در خصوص دهه فجر و انتخابات برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: براساس نظرسنجی‌ها اثرگذارترین گروه های اجتماعی در فضای انتخابات دانشگاهیان به ویژه اساتید هستند.

کلانتری افزود: هیچ سلیقه‌ای برای ما ارجحیت ندارد همه سلایق در چارچوب قانون حمایت می‌شوند و تمام کاندیداهای مورد تأیید می‌توانند از امکانات دانشگاه‌ها استفاده کنند و دانشگاه‌ها می‌توانند به برنامه محوری در مجلس کمک کنند.

کد مطلب 5995165
زهرا سیفی

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