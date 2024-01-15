به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری صبح امروز در نشست مطبوعاتی که در محل وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد با تشریح برنامههای فرهنگی در آستانه انتخابات افزود: سامانه فرنما جایگاه ویژهای در حیات فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها دارد.
وی ادامه داد : سومین کارنامه فرهنگی اجتماعی دانشگاهها صادر شدهاست شاخصهای رتبهبندی دانشگاهها بر اساس سامانه فرنما بدست آمدهاست.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: هشتاد هزار فعالیت فرهنگی در سال هزار و چهارصد و دو در سامانه فرنما ثبتشده است که تصویر دقیقی از میزان فعالیتهای فرهنگی ،هنری، راهیان پیشرفت و کرسیهای آزاداندیشی و همه حوزهها ارائه میدهد.
وی ادامه داد: بر همین اساس حمایت نظاممند و مبتنی بر عملکردی از این مجموعهها خواهیم داشت.
وی تأکید کرد : از این پس در نظام رتبهبندی دانشگاهها شاخصهای فرهنگی و اجتماعی لحاظ میشود و درصد قابلتوجهی از رتبههای دانشگاهی بههمین حوزه تخصیص مییابد.
کلانتری با اشاره به برنامههای انتخاباتی در دانشگاهها افزود: از زمان تأکید مقام معظم رهبری به بحث انتخابات از ابتدای امسال جلسات مفصلی در مجموعه وزارت علوم در این خصوص برگزار شد تا بتوانیم متناسب با انتظارات رهبری انتخابات پرشور و مشارکتی داشته باشیم و دانشگاهها بتوانند نقش خود را ایفا کنند در همین زمینه کارگروهی در وزارت علوم تشکیل و ابلاغیهای تدوین شد و اولین ابلاغیه در حوزه انتخابات به دانشگاهها ابلاغ شد.
معاون وزیر علوم ادامه داد: در این ابلاغیه ایجاد فضای باز سیاسی از مدیران و روسای دانشگاه ها مطالبه شده است تا تشکل ها و دانشجویان بتوانند کنشگری داشته و شور و نشاط را به دانشگاهها تزریق کنند .
وی ادامه داد: همچنین ستادی در معاونت فرهنگی ایجاد شد جلساتی در سطح مناطق دانشگاهها برگزار شد و به این موضوع پرداختند و ممانعتهای احتمالی احصا شده و در جهت رفع آن قدم هایی برداشته شده است.
وی ادامه داد :سعی ما این است که با توجه به نقش دانشگاهها در فضای کلان کشور این نقشآفرینی در انتخابات را بیشتر کنیم و با توجه به تأکید وزیر علوم به بحث انتخابات این موضوع در دستور کار قرار گرفته است .
کلانتری ادامه داد : شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی اجتماعی در دانشگاهها در سراسر کشور فردا در وزارت کشور برگزار میشود و همه کنشگران عرصه فرهنگی دانشگاه ها در این برنامه حضور خواهند داشت تا در سطح کلان در خصوص دهه فجر و انتخابات برنامهریزی کنند.
وی ادامه داد: براساس نظرسنجیها اثرگذارترین گروه های اجتماعی در فضای انتخابات دانشگاهیان به ویژه اساتید هستند.
کلانتری افزود: هیچ سلیقهای برای ما ارجحیت ندارد همه سلایق در چارچوب قانون حمایت میشوند و تمام کاندیداهای مورد تأیید میتوانند از امکانات دانشگاهها استفاده کنند و دانشگاهها میتوانند به برنامه محوری در مجلس کمک کنند.
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