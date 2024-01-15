عرضه ترجمه کتابی درباره «معجزات امام مهدی(عج)»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «معجزات امام مهدی (عج)» نوشته علامه آیت‌الله سید هاشم بحرانی به تازگی با ترجمه ابوذر یاسری توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و روانه بازار نشر شده است. این‌کتاب روایت معجزات امام زمان (عج) را از هنگام ولادت تا دوران غیبت کبرا شامل می‌شود.

علامه آیت‌الله سیدهاشم بحرانی از محدثانی است که در قرن یازدهم هجری می‌زیسته و بیش از ۵۷ اثر در شاخه‌های مختلف علوم اسلامی در کارنامه دارد.

موضوعات کلی که در این‌کتاب به آن‌ها پرداخته شده، به این‌ترتیب‌اند: نشانه‌های امامت صاحب‌الأمر (عج) قبل و بعد از ولادت حضرت، آثار ولایت تکوینی امام، نتایج رعایت نکردن حق حضرت… و معجزات نواب خاص امام به‌واسطه آن حضرت، نظیر علم غیب، دعای مستجاب و....

مترجم کتاب نیز تلاش کرده از بیان معجزات مشابه با مضامین یکسان پرهیز کند و معجزاتی که در منابع دیگر به صورت مفصل‌تر بیان شده، به متن اصلی افزوده کند. او می‌گوید برای رعایت امانت در انتقال احادیث، متن کامل سخنان ائمه اطهار (ع) را در پاورقی آورده و در موارد لازم، توضیحاتی درباره اشخاص و محل‌های مدنظر در پاورقی بیان کرده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

سخن گفتن حضرت هنگام ولادت

نسیم و ماریه، خادمان امام عسکری (ع) می‌گویند:

هنگامی که حضرت صاحب الزمان (عج) از رحم مادر به دنیا آمدند، دو زانو را بر زمین نهادند و دو انگشت سبابه را به جانب آسمان بالا بردند، سپس عطسه‌ای زده، فرمودند: «ستایش، مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است و درود خدا بر محمد و خانداش باد. ستمکاران پنداشته‌اند حجت خدا از میان رفته است. اگر به ما اجازه سخن گفتن بدهند، شک برطرف می‌گردد.»

نسیم می‌گوید: یک شب پس از ولادت صاحب‌الزمان (عج) بر حضرتش وارد شدم، و ناگاه عطسه‌ای زدم.

فرمودند: «خداوند تو را رحمت کند!»

من از آن سخن خوشحال شدم، آنگاه فرمودند: «آیا تو را درباره عطسه زدن بشارت دهم؟»

عرض کردم: آری. فرمودند: «کسی که عطسه زند تا سه روز از مرگ در امان است».

این کتاب با ۱۵۸ صفحه و قیمت ۸۷ هزار تومان عرضه شده است.