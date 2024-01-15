به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو با هدف انتخاب نماینده ایران در مسابقات انتخابی المپیک در بخش قاره‌ای عصر امروز به ریاست هادی ساعی رئیس فدراسیون و با حضور دکتر اصغر رحیمی دبیرکل فدراسیون و مدیر فنی تیم‌های ملی، دکتر نظری و سلیمی نواب رئیس، مهروز ساعی، علی تاجیک، پیام خانلرخانی ، مجید افلاکی، مهرداد یوسفی و رضا ایمانزاده (اعضای کادر فنی تیم ملی) برگزار شد.

در این جلسه حاضرین در جلسه نقطه نظرات خود را در موارد مختلف بیان کرده و در نهایت پس از بحث و بررسی جوانب مختلف از جمله شرایط تکواندوکاران کشورمان، وضعیت سهمیه‌های کسب شده توسط کشورهای آسیایی، رقبای ایران و.... مقرر شد عملکرد تکواندوکاران دو وزن ۵۸- کیلوگرم و ۸۰+ کیلوگرم در رقابت‌های لیگ برتر (پنجم و ششم بهمن ماه) و رقابت‌های بین المللی فجیره مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت کمیته فنی در خصوص وزن و نماینده ایران در مسابقات قاره‌ای تصمیم گیری کند.

شایان ذکر است علی اکبر سلطانی به عنوان عضو جدید کمیته فنی منصوب و در جلسه فوق حضور داشت.

رقابت‌های انتخابی المپیک در قاره آسیا طی روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه به میزبانی چین در شهر «تائویان» برگزار خواهد شد.