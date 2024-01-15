  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۵ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۴۹

برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک؛

کمیته فنی تکواندو به جمع‌بندی نرسید/سلطانی عضو جدید

کمیته فنی تکواندو به جمع‌بندی نرسید/سلطانی عضو جدید

در پایان جلسه دو ساعته کمیته فنی، انتخاب وزن و تکواندوکار اعزامی به مسابقات انتخابی المپیک به بررسی عملکرد تکواندوکاران در دو رویداد داخلی و بین المللی موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو با هدف انتخاب نماینده ایران در مسابقات انتخابی المپیک در بخش قاره‌ای عصر امروز به ریاست هادی ساعی رئیس فدراسیون و با حضور دکتر اصغر رحیمی دبیرکل فدراسیون و مدیر فنی تیم‌های ملی، دکتر نظری و سلیمی نواب رئیس، مهروز ساعی، علی تاجیک، پیام خانلرخانی، مجید افلاکی، مهرداد یوسفی و رضا ایمانزاده (اعضای کادر فنی تیم ملی) برگزار شد.

در این جلسه حاضرین در جلسه نقطه نظرات خود را در موارد مختلف بیان کرده و در نهایت پس از بحث و بررسی جوانب مختلف از جمله شرایط تکواندوکاران کشورمان، وضعیت سهمیه‌های کسب شده توسط کشورهای آسیایی، رقبای ایران و.... مقرر شد عملکرد تکواندوکاران دو وزن ۵۸- کیلوگرم و ۸۰+ کیلوگرم در رقابت‌های لیگ برتر (پنجم و ششم بهمن ماه) و رقابت‌های بین المللی فجیره مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت کمیته فنی در خصوص وزن و نماینده ایران در مسابقات قاره‌ای تصمیم گیری کند.

شایان ذکر است علی اکبر سلطانی به عنوان عضو جدید کمیته فنی منصوب و در جلسه فوق حضور داشت.

رقابت‌های انتخابی المپیک در قاره آسیا طی روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه به میزبانی چین در شهر «تائویان» برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5995516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها