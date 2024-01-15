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۲۵ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۷

مدیر تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب:

مراسم اعتکاف در مساجد سرپل‌ ذهاب برگزار خواهد شد

مراسم اعتکاف در مساجد سرپل‌ ذهاب برگزار خواهد شد

کرمانشاه- مدیر تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب گفت: مراسم اعتکاف در مساجد سرپل‌ ذهاب برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حسن دوستیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم معنوی و پرفیض اعتکاف امسال همزمان با ایام ولادت با سعادت امیرالمومنین (ع) در سرپل ذهاب همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم معنوی اعتکاف از روز پنجشنبه پنج بهمن ماه لغایت هفت بهمن ماه در مساجد شهرستان سرپل ذهاب برگزار خواهد شد.

مدیر تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب تصریح کرد: مقدمات لازم برای برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد حضرت ابوالفضل العباس (ع) شهرک جهاد برای برادران و در مسجد جامع شهرستان برای خواهران فراهم شده است.

حجت الاسلام دوستیان خاطر نشان کرد: علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام برای شرکت در این مراسم معنوی از ۲۴ دی ماه لغایت ۲ بهمن ماه اقدام کنند که محل ثبت نام برای آقایان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و برای بانوان حرم احمد ابن اسحاق (ره) است.

کد مطلب 5995562

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