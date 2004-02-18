60 هزار نفر امور مربوط به بازرسي انتخابات مجلس هفتم را انجام مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر ؛ به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است:

« 1- به استناد ماده 25 قانون انتخابات و برنامه ريزي انجام شده، هيأت هاي بازرسي انتخابات در مراكز همه استان ها با عضويت مديران اجرائي و شخصيت هاي معتمد و بي طرف و آشنا به قوانين و مقررات تشكيل گرديده است.

2- جهت 207 حوزه اصلي و 636 حوزه فرعي انتخابيه، هيأت هاي 3 نفره بازرسي تشكيل گرديده است و با انتخاب 7248 نفر سربازرس در سطح مناطق مختلف، فعاليت هاي انتخاباتي خصوصاً تبليغات كانديداها و طرفداران آنها را مورد بررسي قرار داده و موارد تخلفات ثبت و گزارش شده است.

3- با انتخاب و آموزش 51100 نفر بازرسان، جهت حضور قانونمند و انجام وظيفه قانوني در تعداد 39885 شعب اخذ رأي، مجموعاً 60 هزار نفر در سطح كشور و در قالب هيأت هاي بازرسي، سربازرسان و بازرسان آمادگي كامل جهت بازرسي و كنترل انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را در سراسر كشور دارند. »

