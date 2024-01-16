  1. استانها
  2. قم
۲۶ دی ۱۴۰۲، ۸:۵۴

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

برای پوشش ۸۵ درصدی جمعیت قم ۳۸۰ اتوبوس نیاز است

برای پوشش ۸۵ درصدی جمعیت قم ۳۸۰ اتوبوس نیاز است

قم- رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم گفت: برای آنکه بتوانیم پوشش ۸۵ درصدی شهر قم با فاصله ۱۰ دقیقه ای داشته باشیم نیازمند ۳۸۰ دستگاه اتوبوس جدید هستیم.

سید محمد حسین دهناد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای دوره ششم شورای اسلامی شهر قم به حوزه حمل و نقل شهری و ترافیک به عنوان یکی از مطالبات مهم مردمی پرداخته شده و در این دوره سند جامع حمل و نقل و عمران شهر قم تهیه و تدوین و به تصویب رسیده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه، ارتقا کیفیت و کمیت حمل و نقل عمومی از مهمترین اولویت‌ها و محورهای این سند راهبردی است افزود: در حال حاضر بار عمده حمل و نقل شهری قم بر دوش اتوبوسرانی و بخشی از آن نیز بر عهده ناوگان تاکسیرانی است.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود تا کیفیت حمل و نقل عمومی در شهر قم با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تقویت شود و در سالهای اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده که این برنامه‌ها، موجب کاهش زمان انتظار شهروندان و همچنین ترغیب به افزایش استفاده آنان از حمل و نقل عمومی شده است.

دهناد با بیان این در حال حاضر در شهر قم ۲۶ خط ناوگان حمل و نقل عمومی تعریف شده است افزود: این تعداد خطوط با ۱۷۰ دستگاه اتوبوس مشغول خدمت رسانی به شهروندان است و ۳۰ دستگاه اتوبوس نیز به صورت دپو شده آماده ارائه خدمات است.

۸۰ درصد جمعیت قم با فاصله ۱۵ دقیقه‌ای تحت پوشش ناوگان حمل و نقل شهری

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد مساحت و ۸۰ درصد جمعیت شهر قم با فاصله ۱۵ دقیقه‌ای تحت پوشش ناوگان حمل و نقل شهری است که توسعه آن ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: برای آنکه بتوانیم پوشش ۸۵ درصدی شهر قم با فاصله ۱۰ دقیقه‌ای داشته باشیم، نیازمند ۳۸۰ دستگاه اتوبوس جدید هستیم.

دهناد ادامه داد: بر اساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهری قم در راستای پوشش مطلوب شهر، نیازمند ۸۵۰ دستگاه اتوبوس و مبدل باس هستیم.

وی گفت: تأمین این میزان ناوگان حمل و نقل شهری با شرایط فعلی ۱۰ سال زمان می‌برد که این امر مطلوب نیست.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم افزود: در راستای اورهال اتوبوس های فعلی شهر قم نیاز است تا از منبع اوراق صرفه جویی انرژی و همچنین کمک‌های دولتی اقدام شود که شهرداری باید این موضع را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار خرید ۳۸۰ دستگاه اتوبوس و همچنین خرید هر سال ۳۰ دستگاه اتوبوس، ناوگان اتوبوسرانی قم شرایط خوب و استانداری خواهد داشت.

بسیاری از پروژه‌های شاخص عمرانی قم در سال جاری تکمیل شده است

دهناد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بسیاری از پروژه‌های شاخص عمرانی قم در سال جاری تکمیل شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: برنامه‌ای در راستای توازن توسعه شهری قم در مناطق مختلف در دستور کار است و برای هر منطقه تعدادی پروژه عمرانی در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: به منظور رصد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در مناطق مختلف شهری قم سامانه‌ای در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قم طراحی شده است.

دهناد افزود: در نظر داریم تا قبل از تعریف پروژه‌های عمرانی جدید، پروژه‌های نیمه کاره تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.

کد مطلب 5995840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها