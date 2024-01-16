جزییات برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در مساجد آذربایجان شرقی

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ایام اعتکاف ۱۴۰۲ اظهار داشت: این ایام بستر و فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تزکیه نفس و بازسازی روحی و معنوی در شرایط و مشکلات اجتماعی و فردی کنونی جامعه محسوب می‌شود و بر همین اساس تقویت جنبه عبادی و معرفتی این مراسم بیش از هر موضوعی مورد تاکید است.

وی از پیش بینی حضور بیش از ۱۲ هزار نفر از مردم مؤمن استان در مراسم اعتکاف امسال نیز خبر داد و افزود: ۱۴۵ مسجد در شهرستان‌های آذربایجان شرقی میزبان این تعداد از معتکفین در ایام اعتکاف مصادف با پنجم تا هفتم بهمن خواهند بود که سهم شهرستان تبریز از این تعداد ۴۰ مسجد محوری است.

حجت الاسلام حسینی اعتکاف دانش آموزی و دانشجویی را از مهمترین بخش‌های مراسم امسال عنوان کرده و گفت: بر این اساس دست کم ۳۵ مسجد استان میزبان دانش آموزان و دانشجویان معتکف خواهند بود و تلاش بر این است تا با بکارگیری ظرفیت تشکل‌های مرتبط با این حوزه و با همکاری آموزش و پرورش، مراسم اعتکاف دانش آموزی و دانشجویی هم به لحاظ کمی و تعداد شرکت کنندگان و هم از نظر محتوا و غنای برنامه‌ها تقویت شود.

وی همچنین اظهار داشت: مساجد محوری در سطح تبریز و سایر شهرستان‌ها برای برگزاری این مراسم آماده شده اند و به دنبال هماهنگی با اساتید و چهره‌های شاخص کشوری برای حضور در برنامه‌های اعتکاف در سطح استان هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان جهاد کشاورزی بخشی از ارزاق و اقلام مورد نیاز مساجد برگزار کننده مراسم اعتکاف را با قیمت دولتی تأمین و در اختیار آنها قرار دهیم که این اقلام شامل گوشت قرمز، مرغ و برنج خواهد بود.

حجت الاسلام حسینی گفت: در تبریز بیش از ۴۰ مسجد محوری برای برگزاری مراسم اعتکاف و میزبانی از میهمانان الهی ماه رجب مهیا شده اند و فرآیند ثبت نام مردم خداجوی استان برای حضور در این مراسم از ۲۰ دی آغاز شده و تا سوم بهمن ادامه خواهد داشت و علاقمندان می‌توانند به صورت حضوری به ادارات تبلیغات اسلامی و یا مساجد محوری مراجعه و نسبت به ثبت نام اعتکاف اقدام کنند.