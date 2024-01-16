شهرداری دخالتی در پاک کردن تصاویر شهدا نداشت/نصب تصاویر جدید شهدا

سعید شهابی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دو الی سه هفته گذشته چند نفر به ما پیام ارسال کردند یا تماس گرفتند مبنی بر اینکه تمثال شهدا از دیواره بانک ملی پاک شده و از سازمان سیما و منظر شهرداری که متولی این امور است پی گیری کردیم که آیا شما این تمثال را پاک کردید که آنها گفتند کار ما نیست.

وی ادامه داد: از سازمان سیما و منظر شهرداری نیز پرسیدیم که شما اطلاع دارید که چه ارگان و نهادی تمثال را پاک کرده که مطلع نبودند، بعضی از افراد گفتند که به خاطر منظر یونسکو بوده برای ثبت جهانی و این سوال را هم از شهردار منطقه پنج پرسیدیم که ایشان هم گفتند نه و نقطه نظری نداشتند.

وی در ادامه گفت: از رئیس کمیسیون مالی و سرمایه گذاری و گردشگری سوال پرسیدیم که ایشان هم گفتند نه و ناظر نسبت به این موضوع هیچ نظری نداشته و حساسیتی روی این موضوع نداشته‌اند، اتفاقاً نسبت به مسجد جامع نظر خیلی مثبتی داشته و خیلی هم دیدگاه خوب و شاید یک امتیاز خوبی به خاطر وجود مسجد در این بافت گرفتیم.

شهابی نیا افزود: نکته نهایی اینکه با پی گیری ها و پاسخ هایی که شهرداری داشت، شهرداری و شورا تقریباً هیچ دخالتی در این موضوع نداشتند و حالا باید ببینیم و پیگیری کنیم کجا این موضوع را، مثلاً این تمثال را پاک کردند.

گفتنی است که سیما و منظر شهرداری همدان نیز در اطلاعیه‌ای بیان کرد: طراحی تصاویر شهدا از هفته‌های قبل انجام شد و امروز بر دیوار بانک ملی میدان امام (ره) نصب شد.