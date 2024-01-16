پایدار سازی آب ۱٠۵ روستای کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید صالحی صبح سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: طی یکسال اخیر با شروع جهاد آبرسانی با همکاری‌های استانداری و بسیج سازندگی، عملیات پایدار سازی آب شرب ۱۰۵ روستا با اعتباری بالغ بر ۲۱۷ میلیارد تومان و با اجرای ۲۶۱ کیلومتر شبکه و خط انتقال و ۱۲۰۰ متر مکعب مخزن عملیاتی شد.

وی ابراز داشت: آبرسانی به ۲۲ روستای دیگر نیز تا پایان انجام می‌شود و برای سال آینده نیز در ۱۴۵ روستا عملیات اجرایی را شروع می‌کنیم.

صالحی با بیان اینکه قریب به ۵۰۰ مورد اصلاح شبکه و خط لوله در یکسال اخیر انجام شد، گفت: با پروژه‌های عمرانی و تعویض کلی شبکه و خطوط انتقال فرسوده استان، بدون شک این رقم در سال بعد کاهش پیدا می‌کند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان تصریح کرد: ما بیش از یکهزار و ۶۴۱ روستا در استان داریم که پراکندگی، صعب العبور بودن و دسترسی دشوار به منابع تأمین آب خصیصه مشترک بسیاری از آنها است.

صالحی گفت: ما اجرای ۱۲۳ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، اجرای ۶۲۰۰ متر مکعب مخزن جدید و احداث ۲ ایستگاه پمپاژ، پایدار سازی آب جمعیت ۶۸ هزار نفر در کنار بهبود آبرسانی به برخی مناطق دارای تنش از جمله مادوان، کهگیلویه و بخش‌هایی از شهرستان دنا را نیز به سرانجام رساندیم.

صالحی ابراز داشت: در یکسال اخیر ضمن انجام بیش از ۸ هزار آزمایش در زمینه‌های مختلف برای اطمینان از سلامت آب، بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برای خرید مواد گند زدای آب هزینه شده و خوشبختانه مطلوبیت میکروبی و کلر زنی در بخش‌های روستایی و شهری بالای ۹۸ درصد است.