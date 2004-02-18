نامزدها از فردا صبح حق تبليغ ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است:

« با عنايت به برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اول اسفند ماه سال جاري، به آگاهي كليه نامزدهاي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و طرفداران آنان مي رساند كه براساس ماده 56 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 40 آئين نامه اجرائي آن، تبليغات انتخاباتي نامزدهاي تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 30/11/1382 يعني دقيقاً 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد داشت و انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان نامزد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بعد از مهلت مقرر در قانون، ممنوع مي باشد، بنابراين داوطلبان عزيز و طرفداران آنان عنايت داشته باشند كه در زمان ممنوعيت تبليغات به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي مجاز به تبليغ نبوده و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد».

مضافاً مطبوعات و نشريات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و ... نه تنها در زمان مجاز تبليغات حق تبليغ عليه هيچيك از داوطلبان را نخواهند داشت بلكه در مدت ممنوعيت نيز حق تبليغ له و يا عليه براي نامزدهاي انتخاباتي ولو به صورت درج در آگهي را ندارند