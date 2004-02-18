به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است:
« با عنايت به برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اول اسفند ماه سال جاري، به آگاهي كليه نامزدهاي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و طرفداران آنان مي رساند كه براساس ماده 56 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 40 آئين نامه اجرائي آن، تبليغات انتخاباتي نامزدهاي تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 30/11/1382 يعني دقيقاً 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد داشت و انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان نامزد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بعد از مهلت مقرر در قانون، ممنوع مي باشد، بنابراين داوطلبان عزيز و طرفداران آنان عنايت داشته باشند كه در زمان ممنوعيت تبليغات به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي مجاز به تبليغ نبوده و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد».
مضافاً مطبوعات و نشريات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و ... نه تنها در زمان مجاز تبليغات حق تبليغ عليه هيچيك از داوطلبان را نخواهند داشت بلكه در مدت ممنوعيت نيز حق تبليغ له و يا عليه براي نامزدهاي انتخاباتي ولو به صورت درج در آگهي را ندارند
اطلاعيه ستاد انتخابات كشور دربارة پايان مدت تبليغات انتخاباتي
نامزدها از فردا صبح حق تبليغ ندارند
ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه اي با تأكيد بر اينكه مهلت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، 24 ساعت قبل از آغاز اخذ رأي پايان مي يابد، از داوطلبان خواست تا از هرگونه تبليغات انتخاباتي پس از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 30 بهمن خودداري كنند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است:
نظر شما