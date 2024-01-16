به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کورانی شامگاه دوشنبه در نشست علمی «نیکوکاری؛ از اندیشه‌پردازی تا کارسازی» در مشهد مقدس با اشاره به اینکه سرمایه شخصیت انسانی این است که دیگران را دوست داشته باشند و هیچ گاه از کمک و دستگیری از محرومان خسته نشوند، اظهار کرد: خداوند خیرخواهی را در وجود همه مردم نهادینه کرده است و به برخی توفیق خدمت رسانی به خلق را بیشتر عطا کرده است.

پژوهشگر تاریخ اسلام بیان کرد: ایران جایگاه خاص، قوی و محکمی در عرصه جهانی دارد و نقش مهمی در حوزه علمی و پژوهش در عرصه بین‌الملل ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی که به رهبری امام خمینی (ره) محقق شد، زمینه سازی ظهور ولی عصر حضرت مهدی (عج) آغاز شد و ما وظیفه داریم با علم و پژوهش و تحقیق این راه را تا رسیدن به لحظه موعود ادامه دهیم.

کورانی همچنین، با بیان اینکه باید کشور ایران از جهان سوم به جهان اول ارتقا یابد، افزود: مراکز پژوهشی همچون بنیاد پژوهش‌های اسلامی باید ارتباطات جهانی خود را در حوزه محصولات فرهنگی و ارائه آثار خود در حوزه جهانی ارتقا دهند.

مدیر پژوهشگاه المصطفی به موضوع خدمت به مردم در آیات و روایات اشاره کرد و افزود: در آموزه‌های اسلام آمده است، بهترین خلق کسانی هستند که به سایر مردم نفع برسانند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه شخصیت انسانی این است که دیگران را دوست داشته باشند و هیچ گاه از کمک و دستگیری از محرومان خسته نشوند، خاطر نشان کرد: خداوند خیرخواهی را در وجود همه مردم نهادینه کرده است و به برخی توفیق خدمت رسانی به خلق را بیشتر عطا کرده است.



کورانی بیان کرد: هر انسانی از روحیه عمل خیر برخوردار است اما این روحیه در ایران بیشتر مشاهده می‌شود و شاهد هستیم در اعیادی همچون عید نوروز، خیرین به نیازهای محرومین توجه دارند و مراکز و اشخاص خیر بسیاری در این کار خداپسندانه مشارکت دارند که این اقدامات دارای ارزش دینی و انسانی است.

پژوهشگر تاریخ اسلام با بیان اینکه پرچم اهل بیت (ع) و شیعه در دست ایران است، گفت: مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی خدمات و اقدامات شایسته‌ای در راستای رفع نیاز محرومان انجام داده‌اند و استان خراسان به دلیل وجود مضجع شریف حضرت رضا (ع) نبض خاصی دارد و خراسانی‌ها به تاسی از این حضرت دارای روحیه خیرخواهانه هستند.