به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در بیست و ششمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور گفت: در ابتدا شهادت حضرت امام هادی (ع) را به یکایک شما محبان اهل بیت (ع) و سنگربانان عقیده و اعتقاد و باورهای جامعه اسلامی تسلیت عرض میکنم، همچنین ماه مبارک رجب را عرض تبریک و تهنیت دارم و انشاءالله در این ماه که ماه بندگی، آمرزش و رحمت خداوند است توفیق داشته باشیم از فرصت ماههای رجب و پس از آن شعبان برای آماده شدن در ضیافت الهی و دعوت به این ضیافت استفاده کنیم.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند خودسازی و نیازمند جامعهپردازی با نگاه تمدنی و تحولی که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید فرمودند هستیم، طبیعتاً هرچه مسؤولیت من و امثال من سنگینتر میشود بدون شک به همین نسبت باید خودسازی و توجه بیشتری داشته باشیم و من شخصاً از یکایک شما ملتمس دعا هستم.
قالیباف با بیان اینکه امروز که در آستانه انتخابات هستیم بیش از هر زمان دیگر به تقوای جمعی در جامعه برای پیشرفت نیاز داریم و باید در این خصوص تلاش کنیم، گفت: امیدوارم به برکت ولایت حضرت امیرالمومنین (ع) بیش از پیش نور ایشان بر زندگی مردم ایران عزیز و مسلمین در اقصی نقاط کشور و دنیا تابیده شود تا بتوانیم بهتر مسیر سعادت و موفقیت را طی کنیم.
مهمترین رسالت نماز جمعه مستحکم کردن پیوند امام و امت است
وی با اشاره به اینکه یکی از عطیههای الهی و ثمرات انقلاب اسلامی و خون شهدا، نهاد نماز جمعه است که عبادتی جمعی، هفتگی و همچنین متوالی و بزرگترین فرصت است، گفت: مهمترین رسالت نماز جمعه مستحکم کردن پیوند امام و امت است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه باید بتوانیم انسجام اجتماعی داشته باشیم و تعادل بین روشنگری معنوی و مسؤولیت اجتماعی برقرار کنیم، گفت: یکی از این سنگرها و نهادهای مهم و اساسی نهاد نماز جمعه و امام جمعه است.
وی افزود: در جهاد تبیین که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تکلیف اول ما مشخص شده باید بتوانیم آگاهیبخشی دقیقی در حوزه مسائل تاریخی و سیاسی برای نسل جدید داشته باشیم تا آنها را به سمت امیدبخشی و انگیزهبخشی سوق دهیم و این از رسالتهای مهم در نهاد نمازجمعه است.
برای امیدبخشی در جامعه بهگونهای عمل کنیم که مردم شاهد تحولات مثبت باشند
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با نقشه راه به گونهای عمل کنیم که مردم شاهد و شریک تغییرات و تحولات مثبت در جامعه باشند، گفت: اگر این نقشه راه بر زندگی آنها ملموس باشد و آثار آن را به شرط آنکه بر اساس آرمانگرایی واقعبینانه عمل کنیم در ابعاد مادی و معنوی در زندگی خود و جامعه حس کنند، امیدبخشی و انگیزهبخشی در جامعه ایجاد میشود و جهاد تبیین مؤثرتر عمل میکند.
وی با اشاره به اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب بحث مهم و جدی با محور حلقههای میانی وجود دارد و در مجلس و در قانون برنامه هفتم توسعه به حلقههای میانی توجه شده است و بر اساس توصیفات مقام معظم رهبری اگر دو شبکه اصلی در کشور وجود داشته باشد، یکی شبکه مردمی و دیگری شبکه حکمرانی است، گفت: تحول زمانی رخ میدهد که این دو شبکه به درستی به یکدیگر وصل شوند و کار کنند، به همین دلیل نهاد نماز جمعه یکی از مهمترین اجزای حلقههای میانی است زیرا برای تحول به این حلقه نیاز داریم.
رئیس قوه مقننه گفت: اگر ما قوانین خوب بنویسیم و دولت نیز در سطح عالی برای اجرای آن تلاش کند اما قوه چهارم یعنی دیوانسالاری و بروکراسی اداری اجازه کار ندهد، نمیتوان کار کرد؛ به همین دلیل است که باید جوانان و مردم را پای کار بیاوریم و همگرایی ایجاد کنیم.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه امروز جنگ نابرابر رسانهای وجود دارد، ادامه داد: از سوی دیگر نیز جامعه ما نیازمند انسجام و همبستگی است و نباید قطبیسازی را دنبال کنیم. رُحَماءُ بَینَهُم ۖ است که پایه قدرت برای أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ میشود، این از وظایفی است که ما در جهاد تبیین باید به آن توجه کنیم.
قالیباف با بیان اینکه به تعبیر شهید سلیمانی اگر شهید باشیم شهید میشویم، افزود: شهید سلیمانی در حالی که چهرهای انقلابی است، همین فرد و عزیز ما یک چهره ملی نیز محسوب میشود. حتی افرادی که روزگاری شعار «نه غزه، نه لبنان» سر میدادند بر پیکر مطهر این شهید اشک ریختند و میلیونها نفر در تشییع پیکر وی حاضر شدند، او یک نماد و قهرمان ملی در کشور ما شد، همزمان شهید سلیمانی یک نماد امتی نیز در جهان اسلام شد، همچنان نیز یک فرد مبارز و یک قهرمان در مقابل ظلم برای آزدیخواهان دنیا نیز محسوب میشود، همه این موارد جمع اضداد است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی با همه جامعه ارتباط برقرار میکرد و شهادت او به جامعه انسجام داد و تحول عظیمی در جامعه ایجاد کرد، افزود: امام خمینی (ره) به صدور انقلاب تأکید داشتند. شهید سلیمانی صدور انقلاب را با فرهنگ شهادت دنبال کرد و در زندگی خود برای صدور انقلاب عقلانیت، معنویت، گذشت، ایثار، اخلاص، شجاعت، مجاهدت و وقتگذاری را مبنا قرار داد و نتیجه اقدام او این است که در یک زندان روباز با طول و عرض ۴۰ کیلومتر در ۱۲ کیلومتر و جمعیتی معادل دو میلیون نفر (غزه) حدوداً ۳ هزار نفر در مقابل همه قدرتها و آمریکا ایستادند و پایدار ماندند.
وی با بیان اینکه در هر کجا که خدمت کردهام چه در بسیج و نیروهای هوایی سپاه و نیروی انتظامی و چه در شهرداری نگاه من فرهنگ جبهه و فرهنگ بسیج بوده است، گفت: در دوران شهرداری پس از کلنگزنی هر پروژهای اعلام میکردیم که بنا است در آن محل چه پروژهای اجرا شود و تابلوی روزشمار برای آن نصب میکردیم، اگر دیرتر از موعد مقرر پروژه به اتمام میرسید از مردم عذرخواهی میکردیم.
قالیباف با بیان اینکه در مجلس نقشه راه تبیین کردن سخت است زیرا کار جمعی انجام میدهیم و با دیگر قوا متفاوت است، گفت: مقام معظم رهبری در سال پایانی مجلس یازدهم فرمودند این مجلس انقلابی، باسواد، جوان، پرتحرک و پرکار است و تأکید کردند این حرفها را با اطلاع، با بررسی و دقیق مطرح میکنند. مجلس نقشه راه داشته است و نشان داده منفعل نیست و فعال است البته مقام معظم رهبری به دو مورد توجه دقیق داشتند و از مجموعه مجلس دفاع کردند و فرمودند البته استثنائاتی وجود دارد که همین الان مقابل چشم من است و به استثنائات کار ندارم. عملکرد مجلس انقلابی است و تأکید کردند: باید این روند را تا پایان روز آخر این دوره ادامه دهید فارغ از اینکه مجدداً بیایید یا خیر.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند این مجلس نقشه راه دارد و در سال اول این دوره در خصوص قانون راهبردی ایشان فرمودند مجلس کشور و نظام را از بلاتکلیفی نجات داد و در خصوص قانون جوانی جمعیت نیز تأکید کردند قانون شما غیر از گفتن ما است، گفتن ما در مواردی حالت نصیحت پیدا میکند اما قانون شما اجرایی و الزامی است و باید عمل شود. این قانون خیلی قانون مهمی بود.
وی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند، مجلس ساده زیست است و این به آن معنا نیست که در مجلس افرادی پیدا نمیشوند که رفتار تشریفاتی داشته باشند، حتماً این افراد نیز هستند اما عموم نمایندگان سادهزیست هستند، مقام معظم رهبری میفرمایند، مجلس مسائل و مشکلات کشور را شناخته و به دنبال آنها رفته و پس از آن نیز میفرمایند، قانونهایی را تصویب کردید که در آنها شجاع بودهاید. همچنین مقام معظم رهبری میفرمایند هدف قانون شما مبارزه با فساد، رفع تبعیض و رفع انحصار و بهبود فضای کسب و کار است. همچنین فرمودهاند به قانون در درازمدت نگاه کردهاید و هم موضوعات جاری و فعلی زندگی مردم را مورد توجه قرار دادهاید.
قالیباف عنوان کرد: در مجلس تلاش کرده و مسیرها را پیگیری کردهایم تا مجلس انقلابی شده و توانسته مؤثر واقع شود البته ممکن است این سوال در ذهن شما پیش بیاید که در خصوص موضوعات جاری چه اقداماتی انجام دادید، در حوزه سلامت حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر را از دهک پایین جامعه بدون دریافت وجه تحت پوشش بیمه قرار دادهایم. همچنین برای درمان بیماران صعبالعلاج یک صندوق قرضالحسنه و کمک بلاعوض ایجاد کردهایم، همچنین در حوزه معیشت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مجاز کردهایم که اگر تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، مجاز است اما مشروط به اینکه پس از حذف این ارز کالابرگ حتماً اجرا شود تا شاهد بار گرانی نباشیم پس ما به معیشت مردم توجه کردهایم.
رئیس قوه مقننه افزود: وضعیت خودرو به جایی رسید که طرح ساماندهی به مجلس آمد و بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. برخی از ایرادات شورای نگهبان را اصلاح و برخی دیگر از آنها اصرار کرد. اصرار ما به دلیل همین نکاتی بود که در این جلسه مطرح شد. حرف ما این است که چگونه در اتوبان کرج که ۱۵۰ متر عرض دارد و شمال آن هوافضا گیربکس اتوماتیک میسازد اما در جنوب اتوبان موتور پمپ برف پاککن خودرو را نیز وارد میکنیم، این موارد مشکلاتی هستند که به آنها توجه نمیشود. هرچه از این صنعت حمایت کردهایم به رانت تبدیل شده است. این رانت باعث زمین خوردن تولید و توقف پیشرفت میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با دولت تعامل میکنیم و تاکنون ۵ وزیر و دو معاون رئیس جمهور جابهجا شدهاند بدون اینکه مجلس استیضاح کند، گفت: این حاکی از تعامل دقیق بین دولت و مجلس و از افتخارات است و تنها یک مورد استیضاح داشتهایم.
مأموریت اصلی مجلس قانونگذاری است
وی گفت: بین قانونگذاری و نظارت، مأموریت اصلی مجلس قانونگذاری است. نظارت مجلس، نظارت فردی یک نماینده بر موضوعی نیست، بلکه نظارت مجلس بر کلیت کار است به این معنا که تذکر میدهیم، سوال میکنیم و تحقیق و تفحص میگذاریم و تک تک این موارد تا به تأیید تک تک نمایندگان نرسد اجرا نمیشود. استیضاح نیز چنین شرایطی دارد. نظارتی که مدنظر شما قرار دارد که باید به جز توجه کند که آیا قانون به درستی انجام میشود یا خیر وظیفه و رسالت و مأموریت سازمان بازرسی کل کشور است. آنها هستند که میتوانند جلوی کاری را بگیرند و فرد را متهم کنند و برای وی پرونده تشکیل دهند و به قوه قضائیه معرفی کنند.
رئیس قوه مقننه عنوان کرد: مردم هیچ تفکیکی بین ما مسؤولان قائل نیستند و زمانی که در بین مردم حاضر میشوم و مسائلی در حوزه اجرا مطرح میکنند حق را به آنها میدهم و به آنها قول میدهم که مسائل را پیگیری کنم اما مسؤولیت من در حوزه قانونگذاری است.
برنامه هفتم میتواند برای جامعه بسیار امیدبخش باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت و مجلس در زمینه برنامه هفتم دو سال کار کردند، اکنون نیز ایرادات آن از شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شده، این برنامه میتواند برای جامعه بسیار امیدبخش و انگیزشزا باشد و به نقشه راه ما تبدیل شود. احتمالاً تا یک ماه دیگر قانون برنامه هفتم توسعه ابلاغ و سال آینده اولین سال اجرای آن باشد. همه باید دست در دست یکدیگر قرار دهیم زیرا این قانون میتواند در موضوعاتی مانند معیشت و سلامت اثرگذار باشد.
رئیس قوه مقننه افزود: نظارت در دستور کار مجلس قرار دارد و با استناد به ماده ۱۰۷ آئیننامه داخلی مجلس که ابتکار مجلس یازدهم است، سهشنبههای نظارتی را در صحن علنی برگزار و با حضور مسؤولان مربوطه مشکلات را مطرح و بررسی میکنیم اما آن نوع نظارتی که در میدان محکم بایستد و با مدیران برخورد کند، بر اساس قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است اما اگر مدیرانی که امین و قوی باشند را از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مجلس بترسانیم کار را رها میکنند و نباید این اتفاقات رقم بخورد. یک وزیر در شرایط سخت باید احساس کند هر سه رئیس قوه پشت او هستند تا زمانی که امین و قوی باشد. اما اگر خدای نکرده مدیر امین نباشد و توان کافی نداشته باشد باید طبق قانون با او برخورد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز از کارنامه مجلس دفاع میکنیم، حرف در حوزه قانونگذاری بوده و در حوزه اجرای قانون نیست. اجرای قانون کار بسیار سخت و پررنجی است که بر روی دوش قوه مجریه قرار دارد. باید کمک کنیم تا کارها پیش بروند، با مچگیری جز اینکه بر مشکلات افزوده شود اتفاق دیگری رخ نمیدهد.
قالیباف بیان کرد: مطمئن باشید من به عنوان یک خدمتگزار در مجلس اعلام میکنم که کارنامه مجلس در حوزه قانونگذاری قابل دفاع و قابل قبول بوده و همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانات خود فرمودند این مجلس انقلابی است.
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