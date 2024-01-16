کاهش ۱۲ درصدی فوت ناشی از خودکشی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای برنامه های سلامت محور حوزه بهداشت و سند پیشگیری از آسیب های اجتماعی، کارگروه پیشگیری از خودکشی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، معاون بهداشتی دانشگاه و جمعی از نمایندگان دستگاه های اجرایی و ادارات برگزار شد.

در این جلسه ابتدا معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گزارشی از وضعیت اقدام و فوت ناشی از خودکشی و مداخلات لازم در این ارتباط را ارائه و اظهار کرد: با اقدامات موثر دستگاه‌ها در زمینه خودکشی در راستای سند پیشگیری از خودکشی، گزارش دهی و مداخلات بهبود یافته و فوت ناشی از خودکشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است.

نماینده دادستان بندرعباس از همه دستگاه‌های اجرایی استان خواست که با حساسیت بیشتر به بحث پیشگیری از خودکشی ورود کنند و با انجام درست وظایف خود و با هم افزایی باعث کاهش آسیب ناشی از خودکشی شوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ادامه با تاکید بر حضور افراد ثابت و مشخص به ویژه معاونین دستگاه ها در جلسات که قدرت تصمیم گیری داشته باشند گفت: این موضوع در تصمیم گیری و رسیدن هر چه سریعتر به نتیجه دلخواه می تواند بسیار کمک کننده باشد.

غلامعلی جاودان ضمن تشکر از حمایت های استانداری به ویژه شورای اجتماعی استان و دادستانی استان اظهار کرد: لازم است تفاهم نامه هایی که بر اساس برش سند کشوری پیشگیری از خودکشی تدوین شده است اجرایی شود و گزارش اقدامات انجام شده توسط اعضای کارگروه در شورای اجتماعی ارائه خواهد شد.

وی عنوان کرد: سلامت معنوی عامل مهمی در پیشگیری از مشکلات اجتماعی و بالا بردن تاب آوری است و افرادی که از لحاظ اعتقادی قوی تر هستند مشکلات بیشتری تحمل می کنند.