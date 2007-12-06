یک میلیون و 500 هزار خانوار در کشور فاقد مسکن هستند

وزیر مسکن و شهرسازی در حاشیه سفر هیئت دولت به استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهر اظهار داشت: آمار واحدهای مسکونی در کشور حدود 500 میلیون واحد است که از این تعداد 67 درصد استیجاری، 27 درصد ملکی و شش درصد سازمانی هستند و منازل سازمانی به طور موقت در اختیار افراد قرار داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از مهمترین نیازهای جوانان هنگام ازدواج و تشکیل خانواده دغدغه مسکن است، دولت نهم سعی کرده است این مشکل را برای آنها برطرف سازد.

وزیر مسکن یکی از برنامه های دولت نهم برای مشکل جوانان را اجرای طرح مسکن 99 ساله عنوان کرد و بیان داشت: امیدواریم همکاری بین این نهاد و وزارت تعاون به خانه دار شدن جوانان و اقشار کم درآمد جامعه منجر شود.

وی همچنین یادآور شد: یک هزار هکتار زمین از طریق دستگاه های دولتی برای خانه دار شدن کارکنان هر دستگاه به دولت تعلق گرفته است.