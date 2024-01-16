رییس هیأت فوتبال استان بوشهر انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیأت فوتبال استان بوشهر با حضور رئیس فدراسیون فوتبال در بوشهر برگزار شد.

در این انتخابات خداکرم ایزدپناه و امیرحسین محتشم کاندیدای ریاست هیأت بودند که با انصراف خداکرم ایزدپناه برای رقابت در این انتخابات، امیرحسین محتشم به عنوان رئیس هیأت فوتبال استان بوشهر انتخاب شد.

محتشم که پیش از این نیز ریاست هیأت فوتبال بوشهر را بر عهده داشت، در این انتخابات ۲۷ رأی کسب کرد.

همچنین زهره خلیفه با ۲۳ رأی به عنوان نایب رئیس بانوان، شهرام سلیمی فرد با ۲۵ رأی به عنوان نماینده هیأت و عضو هیأت رئیسه و سعید مسیگر با ۲۴ رأی به عنوان نماینده باشگاه‌ها و عضو هیأت رئیسه هیأت فوتبال استان بوشهر انتخاب شدند.