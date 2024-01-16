گزینه جایگزینی برای انتخابات وجود ندارد

محمد اسدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم شرکت در انتخابات و پیامدهای عدم استقبال از این مساله اثرگذار سیاسی و اجتماعی به عنوان یکی از نشانههای مردم سالاری و دموکراسی اظهار کرد: باید به این موضوع توجه داشت که انتخابات یکی از اشکال مشارکت در تصمیمگیری و شکلگیری آینده و اهداف یک جامعه است.
وی افزود: اگر محیط پیرامون و جامعهای که در آن زندگی میکنیم برای ما مهم است باید بدانیم هیچ راه جایگزین دیگری جز مشارکت در سرنوشت خود و انتخابات نداریم.
مسؤول سابق انجمن هنرهای تجسمی ادامه داد: زندگی شخصی و سرنوشت و زندگی اجتماعی انسان از مجرای انتخاب شکل میگیرد، برای مثال با تحصیل کردن در یک رشته خاص تصمیمی برای ادامه زندگی خود میگیریم و یا با انجام یک فعالیت شغلی و تغییر شغلی بخشی از مسیر زندگی خود را مشخص میکنیم در سیر اجتماعی و سیاسی هم این انتخابات است که مسیر جامعه را مشخص میکند.
وی عنوان کرد: این روزها با افرادی مواجه میشویم که میگویند حضور در انتخابات تغییری در زندگی ما به خصوص در معیشت و اقتصاد ایجاد نمیکند حال آنکه انتخاب اصلح میتواند تغییر ایجاد کند و قطعاً حضور افراد توانمند در مسند وکالت مردم برای جامعه سازندگی به همراه دارد.
این نقاش قزوینی مطرح کرد: یکی از عللی که ممکن است افراد را از مشارکت در انتخاب باطن مجلس دل زده کند این است که آگاهی ندارند که باید چه چیزهایی را از نمایندگان بخواهند حال آنکه مجلس میتواند ریل گذار و قانونگذار جامعه باشد و از مجرای این روند تغییرات بزرگی ایجاد شود.
اسدی بیان کرد: بعضاً و به خصوص هر قدر که جامعه به بخشهای کوچکتر خود از جمله شهرستانها، بخشها و روستاها تفکیک میشود انتظارات موردی و خارج از توانمندیهای حوزه نمایندگی است، در اختیارات را بشناسیم میتوانیم مطالبات به حق تری داشته باشیم.
این هنرمند قزوینی عنوان کرد: عدم مشارکت حداکثری هدفی است که دشمن در روند انتخابات دنبال میکند و بدیهی است که اگر در انتخابات تضعیف شود در نهایت ممکن است افراد اصلح و یا توانمند راهی مجلس نشوند و یک مجلس قوی نداشته باشیم میزان آسیب پذیری کشور افزایش خواهد یافت.
وی در خاتمه با بیان اینکه لازم است که با دقت گزینههای پیش روی خود را بررسی کنیم و حتماً یک انتخابات پرشور و قدرتمند داشته باشیم، گفت: در این روند کنشگران جامعه و چهرهها وظیفه ویژهای دارند، البته فراموش نکنیم وظیفهها پس از انتخابات سنگینتر هم میشود چرا که باید پیگیر مسائل مطرح شده و قولهای داده شده تا رسیدن به راه حل و رفع مشکلات بود.
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