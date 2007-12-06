حالت خود پالایی تالاب بین المللی انزلی کاهش یافته است

کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: تالاب ها سیستم خود پالایی دارند و سازه های دستی انسانها موجب تعدیل این حالت می شود.

وی با بیان اینکه عدم حالت خود پالایی یکی از عوامل کاهش عمق آب تالاب بین المللی انزلی است، افزود: سازه های مصنوعی همچون قطعات فلزی که در کنار گذر بندر انزلی در تالاب جای گذاری شده است، موجب شده سفره های آبهای زیر زمینی نتوانند رسوبات کف تالاب را به طور کامل شتشو دهند.

زلفی نژاد ابراز امیدواری کرد: از سازه های دست ساز بشری که یکی از عوامل تشدید کننده تعدیل عمق آب تالاب است، جلوگیری شود تا حالت خود پالایی تالاب دوباره احیا شود.

این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: تالاب بین المللی بندر انزلی به دلیل کاهش عمق آب در معرض خطر نابوی است.

زلفی نژاد عنوان کرد: هم اکنون رسوب و ته نشینی فاضلاب های شهری و روستایی، علت کاهش عمق این تالاب از هشت متر به دو متر شده است.

وی یادآور شد: ته نشینی فاضلاب در کف تالاب موجب تولید گاز آمونیاک و کاهش اکسیژن شده و باعث مرگ گونه های جانوری و گیاهی در اثر کمبود اکسیژن می شود.

زلفی نژاد ادامه داد: 302 گونه گیاهی، 150 گونه جانوری و 80 نوع آبزی در این تالاب زندگی می کند که 14 گونه آن در معرض خطر نابودی هستند.