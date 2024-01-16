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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

فرماندار بیجار:

ساخت یادمان شهدای گمنام بیجار تسریع شود

ساخت یادمان شهدای گمنام بیجار تسریع شود

بیجار- فرماندار بیجار گفت: ساخت یادمان‌های شهدای گمنام در بیجار با اقدامات مدون تسریع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی دفاع مقدس و بررسی یادمان‌های شهدای گمنام این شهرستان اظهار کرد: شهدای گمنام در کارخانه سیمان بیجار آرمیده‌اند و مراسم باشکوهی نیز برگزار شد.

وی افزود: با درایت مسؤولان بخشی از نگرانی مردم در خصوص تدفین شدن این شهید و یا غریب بودن این شهید در مجموعه سیمان کردستان مطرح بود ولی خوشبختانه بازخوردی که بعد از خاکسپاری دریافت بسیار مثبت بود.

محبیان اضافه کرد: مجموعه سیمان تا پیش از این صنعتی بود اما از امروز این در برای ورود عموم مردم و زیارت قبر این شهدا باز خواهد بود و مراسمات دینی و مذهبی در این مکان برگزار خواهد شد.

فرماندار بیجار به ایجاد یادمان شهدا نیز اشاره و تصریح کرد: یادمان شهید نیز در شهر بابارشانی ایجاد خواهد شد.

محبیان خاطر نشان کرد: مسؤولان مربوطه در راستای ساخت المان و یادمان شهدا با جدیت بیشتر و جهادی وارد کار خواهند شد و در آینده‌ای نزدیک شاهد ساخت این یادمان‌ها خواهیم بود.

کد مطلب 5996290

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