جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه بهداشت و درمان، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت بهداشت و درمان مکلف است جهت حمایت از بخش‌های بهداشتی، درمانی، پرستاران و حوزه سلامت نسبت به برقراری یک ردیف فوق العاده خاص در احکام این اقشار اقدام کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منابع این مصوبه از درآمدهای اختصاصی و سایر منابع عمومی که در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، تأمین خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مصوبه می‌تواند منجر به افزایش حقوق کادر سلامت شود.