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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰

کوچکی‌نژاد مطرح کرد؛

مصوبه کمیسیون تلفیق برای برقراری فوق‌العاده خاص به کادر سلامت

مصوبه کمیسیون تلفیق برای برقراری فوق‌العاده خاص به کادر سلامت

عضو هیأت رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از پیش‌بینی برقراری ردیف فوق‌العاده خاص برای کادر سلامت در بودجه سال آینده خبر داد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه بهداشت و درمان، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت بهداشت و درمان مکلف است جهت حمایت از بخش‌های بهداشتی، درمانی، پرستاران و حوزه سلامت نسبت به برقراری یک ردیف فوق العاده خاص در احکام این اقشار اقدام کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منابع این مصوبه از درآمدهای اختصاصی و سایر منابع عمومی که در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، تأمین خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مصوبه می‌تواند منجر به افزایش حقوق کادر سلامت شود.

کد مطلب 5996372
زهرا علیدادی

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