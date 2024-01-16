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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۷

تاکید استاندار خوزستان بر ارتباط و گفت‌وگوی مدیران با بخش خصوصی

تاکید استاندار خوزستان بر ارتباط و گفت‌وگوی مدیران با بخش خصوصی

اهواز - استاندار خوزستان بر ارتباط و گفت‌وگوی مدیران با فعالان بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز سه‌شنبه در نشست توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی استان خوزستان اظهار کرد: در جلسه امروز موضوعات مختلف در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و همچنین فعالان بخش خصوصی مطرح شد.

وی افزود: امیدواریم این تعامل و تشریک مساعی منجر به گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان از جمله در زمینه‌های مسکن، راه و ساختمان، بازار، مهندسی، های تک، سلولزی، شیمیایی و مزیت‌های استان شود و وضعیت اشتغال، تولید و صادرات بهبود یابد.

حسینی محراب اظهار کرد: خطاب به مدیران دستگاه‌ها تاکید شد نسبت به ارتباط و گفت و گو با سرمایه گذاران بخش خصوصی اهتمام ویژه داشته باشند و موانع سرمایه گذاری در استان را برطرف سازند.

کد مطلب 5996421

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