اقتدار ایران اسلامی دشمنان را سراسیمه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا ادیانی بعدازظهر سه شنبه در نشست صمیمی با گروه‌های مرجع و ذی نفوذ استان فارس که در شهر شیراز برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین موضوع‌های روز کشور انتخابات است که بسیار تعیین کننده می‌باشد و می‌تواند با درایت و سرانگشتان تدبیر شما این کشور را به نقطه کمال خود برساند.

وی گفت: قبل از انقلاب اسلامی، مردم ایران چیزی به عنوان رأی و صندوق رأی نمی‌شناختند و به معنای واقعی کلمه هیچ دخالتی در تعیین سرنوشت خود نداشتند.

حجت الاسلام ادیانی تصریح کرد: این انقلاب اسلامی ایران بود که با بهای سنگینی که پرداخت کرد و تقدیم چندین هزار شهید گرانقدر، نظام انقلاب اسلامی را به تثبیت رساند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی کشور با بیان اینکه امروز همه کفر در برابر همه اسلام صف آرایی کرده است، گفت: دشمنان با دیدن اقتدار ایران اسلامی، سراسیمه می‌شوند.

وی یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران را انتخابات عنوان کرد و با تشریح دستاوردهای مختلف انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف، افزود: امروز روح مواسات، برادری و پیوندهای ایمانی به برکت نظام انقلاب اسلامی در جامعه رشد پیدا کرده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی را جمهوری دانست و گفت: جمهوری به معنای نقش آفرینی قانونمند مردم در تعیین سرنوشت خودشان است.

حجت الاسلام ادیانی گفت: مردم عامه نگاهشان به سران و بزرگان طوایف است و جایگاه آنها در بین مردم بسیار مهم و تأثیر گذار است.

وی با بیان اینکه امروز همه کفر در برابر همه اسلام صف آرایی کرده است، گفت: دشمنان با دیدن اقتدار ایران اسلامی، سراسیمه می‌شوند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه کسانی که با انتخابات مخالف هستند، مخالف اسلام و نظام انقلاب اسلامی ایران هستند، گفت: به فضل الهی همگان نابودی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب را خواهیم دید.