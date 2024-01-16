برگزاری پنجمین دوره جشنواره ورزشی کارکنان دولت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، قناد امروز سه شنبه در ستاد استانی پنجمین دوره مسابقات ورزش کارکنان دولت که با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری و مدیر کل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی برگزار شد، بیان داشت: در راستای وظایف سازمانی خود موظف به گسترش فضای شور و نشاط برای همه گروه های جامعه هستیم.

وی با اشاره به اهمیت ورزش برای کارکنان دولت، افزود: رابطه مستقیم و معنا داری بین سلامت کارکنان دستگاه های اجرایی و میزان اثربخشی، تعهد و مسئولیت پذیری آنها وجود دارد و هر چه زیرساخت های لازم برای ورزش کارکنان بیشتر فراهم شود، بهره وری افزایش خواهد یافت.

به گفته وی سلامت جسم و روح تنها با ورزش محقق نمی شود و مولفه های بسیاری در این خصوص تاثیر گذار است.

قناد با اشاره به اینکه شعار پنجمین دوره از مسابقات ورزشی کارکنان دولت «کارمند تندرست، کارمند اثربخش است»، تصریح کرد: این دوره از رقابت ها در هفت رشته ورزش همگانی، تنیس روی میز، والیبال، شنا، داژبال و مهارت های چالشی، فوتبال گل کوچک و رشته شطرنج برای جانبازان و معلولان برگزار می شود.

در ادامه این جلسه تعدادی از روسای هیئت های ورزشی استان و نمایندگان دستگاه های اجرای به بیان دغدغه های خود در این خصوص مانند افزایش کم تحرکی کارکنان دولت و چاقی در بین دانش آموزان، مشکل اعتباری برای فعالیت های ورزشی کارکنان دولت، ضرورت اطلاع رسانی در این زمینه از چند ماه قبل، کاهش تعداد رشته های ورزشی، انفعال در ورزش استان با منفعل شدن ورزش کارکنان دستگاه های اجرایی و لزوم صدور کارت شناسایی برای شرکت کنندگان در این رقابت ها پرداختند.