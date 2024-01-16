۹۱۳ هزار تن کالا از مازندران به روسیه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جمشیدی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون صادرات غیرنفتی گمرکات مازندران به روسیه به ۹۱۳ هزار تن رسید که از نظر وزنی ۷۲ درصد و از نظر ارزشی ۲۴ درصد سهم از کل صادرات گمرکات مازندران داشته است.

ناظر گمرکات مازندران از کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگترین طرف مبادله کالا نام برد و گفت: صادرات کالا به روسیه از ابتدای سال جاری ۱۳۴ درصد از نظر وزنی و ۱۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

جمشیدی در خصوص آمار واردات گمرکات مازندران از روسیه طی مدت مذکور افزود: در این مدت میزان واردات گمرکات مازندران از روسیه به ۳۵۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: براساس این گزارش، واردات گمرکات مازندران از روسیه در مدت یاد شده به ۸۴۲ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد رشد داشت.

به گفته وی، کالاهای صادراتی مازندران به روسیه شامل سیمان و مواد معدنی، محصولات لبنی، فرآورده‌های خوراکی گوناگون، محصولات شیمیایی، ماشین آلات، انواع ماهی، مواد پلاستیکی، فرش می‌باشد.

جمشیدی ادامه داد: کالاهای عمده گمرکات مازندران شامل غلات، روغن و دانه‌های روغنی، چوب و تخته، محصولات شیمیایی، کاغذو مقوا، آهن آلات، مواد پلاستیکی داشته است.