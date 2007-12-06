مسئولان نگاه ابزاری به جوانان نداشته باشند

علی اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران اظهار داشت: کمیته های متشکل از نخبگان جوان شهرستان چناران تشکیل شد که طی حکمهایی به آنان ابلاغ می شود تا در جلسات اداری و مدیریتی شهرستان حضور یابند و به عنوان بازوی توانمند فکری، مسئولان شهر را همیاری کنند.

وی به ذکر فعالیتهای انجمن جوانان در چناران پرداخت و بیان داشت: فهرست 80 نفری از دانشجویان جوان فارغ التحصیل شهرستان به فرماندار ارائه شده که ضمن هماهنگی با ادارات و نهادها جهت جذب و استخدام اقدام لازم را انجام دهند.

اعتمادی ادامه داد: اردوهای مختلف فرهنگی و سیاحتی در کشور و بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب و مجلس با هدف آشنایی با اماکن تاریخی، فرهنگی، مذهبی و فضاهای سیاسی کلان کشور برای جوانان برگزار خواهد شد.

مشاور جوان فرماندار چناران یادآور شد: با توجه به داشتن شهرک صنعتی در چناران و جذب جوانان با پتانسیلهای بالا، برگزاری یک دوره آموزشی کارآفرینی برای جوانان در نظر گرفته شده است.

اعتمادی از مسئولانی که از جوانان حمایت می کنند و همکاری لازم را برای بهره گیری از توان و اندیشه آنان داشته اند، تقدیر و تشکر کرد.