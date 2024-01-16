به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ابوطالبی عصر سه‌شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه که پیرامون تخلفات شهری برگزار شد، با بیان اینکه روزانه در هر یک از پنج منطقه حاشیه زاینده‌رود بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلیان جمع آوری می‌کنیم، اظهار داشت: در مجموع در پنج منطقه هر روز بیش از ۷۵۰ قلیان جمع آوری می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عددی حدود هفت هزار قلیان جمع آوری شده در آمار داریم، افزود: نکته این است که افراد برای گرفتن قلیان‌ها مراجعه نمی‌کنند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه برخی افراد در مواردی در کنار ارائه قلیان، درآمدهای دیگری دارند، اضافه کرد: جلوگیری یا برخورد با آن تخلفات در حیطه وظایف شهرداری نیست و جمع آوری قلیان و تخلفات دیگر آن نیاز به کار دسته جمعی و ورود دستگاه قضائی و نیروی انتظامی دارد زیرا هر چه پیش می‌رود علی رغم برخورد شهرداری وضعیت بدتر می‌شود.

ابوطالبی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ نفر نیروی ما شبانه روز برای جلوگیری از تخلفاتی چون سد معبر، تکدی‌گری و ساخت و سازهای غیرمجاز فعالیت می‌کنند، ابراز داشت: این درحالی است که اشکالات قانونی کار، دست ما را برای برخورد با برخی تخلفات شهری از جمله جمع آوری و ساماندهی متکدیان می‌بندد.

وی افزود: طی دو سال اخیر در رابطه با کودکان کار توانستیم سمن‌ها و فعالان حوزه کودک را قانع کنیم که خرید کردن از کودکان خطا است زیرا در جمع آوری کودکان کار از سطح شهر به دلیل نواقص قانونی چندان توفیقی نداشتیم.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه یک کلانتری اختصاصی برای شهرداری با ساز و کار افسر نگهبان داریم، گفت: کلانتری ۳۸ مربوط به شهرداری و در اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری واقع است و این مهم بر اساس تعامل شهرداری و نیروی انتظامی شکل گرفته است.

ابوطالبی با بیان اینکه شهرداری در خصوص جمع آوری و ساماندهی متکدیان ورود کرده است اما تنها نهاد مسؤول در این زمینه نیست، خاطرنشان کرد: ۱۳ ارگان مختلف درخصوص مساله متکدیان وظایفی دارند که باید طبق قوانین خود همکاری کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در شهر اصفهان تخلف ساخت و ساز از کف نداریم، افزود: در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۱ ساخت و ساز در طبقات نیز ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش تخلفات داشتیم.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: بر اساس آمار کمیسیون ماده ۱۰۰ ورود پرونده‌ها به این کمیسیون از ۲ هزار سال گذشته به ۶۰۰ پرونده در سال جاری رسیده و ۵۰ درصد تخلفات مفاد خارج از پروانه کاهش یافته است.

ابوطالبی با تاکید بر اینکه به دلیل نواقص قانونی آمار دقیقی از جمع آوری متکدیان در شهر اصفهان نمی‌توان اعلام کرد، خاطرنشان کرد: آمار متکدیان دقیق نیست زیرا وقتی آنها تحویل مراجع مربوطه شدند ساعتی بعد دوباره آزاد شدند؛ با وجود این در ۹ ماهه امسال نزدیک به ۹۵۰ نفر متکدی اعم از کودک و بزرگسال و بانوان از سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱، در حوزه سد معبر و حمل به انبار ۱۱ هزار و ۱۴۴ مورد در شهر اصفهان داشتیم که در ۹‌ماهه ۱۴۰۲ به ۲ هزار و ۶۰۹ مورد کاهش یافته است.

