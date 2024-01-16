به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی عصر سه شنبه در رزمایش بزرگ جهادی شمیرانات با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰۲۰ محله کمبرخوردار در کشور شناسایی شده است، گفت: ۱۷۶ محله آسیبپذیر در تهران وجود دارد و برای توانمندسازی نیازمند کار جهادی هستیم.
وی با اشاره به موفقیت عملیات نیروهای مسلح در سرنگونی عواملی که زوار سردار شهید قاسم سلیمانی را به شهادت رساندند، اظهار داشت: اگر ما اراده کنیم و بخواهیم میتوانیم حرکتهای بزرگی را رقم بزنیم.
آقامحمدی با بیان اینکه در موضوع هستهای نیز ما ثابت کردیم که میتوانیم، ادامه داد: امروز در زمینههای نانو و صنایع مختلف نیز به سبب خواستن و توانستن به توانمندی رسیدهایم.
قائممقام وزیر کشور در امور محرومیتزدایی با اشاره به اینکه در حوزه اجتماعی باید به این موضوع توجه کنیم که عدهای از جامعه ما به دلایل مختلف از بقیه عقب ماندهاند و باید آنها را نیز مثل سایر افراد به جلو حرکت دهیم، افزود: این راندن به جلو به معنی کم کردن درد و گرسنگی در آنها نیست بلکه میخواهیم عزت، موقعیت اجتماعی، توان و ثروت آنان را نیز افزایش داده و به نوعی توانمندسازی انجام دهیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰۲۰ محله کم برخوردار در کشور شناسایی شده است، افزود: ما نیروهای جهادی زیادی در سراسر کشور داریم که ناشناخته و عمدتاً جوان هستند که با عشق و علاقه خدمت میکنند و ما نیازمند شکلگیری این جامعه هستیم.
آقا محمدی بر ضرورت کار جمعی و جهادی در خصوص پرداختن به محلات آسیبپذیر و توانمندسازی افراد تاکید کرد و گفت: وقتی دور هم جمع شویم و به معضلات میپردازیم کار درست شکل میگیرد، در این زمینه ضروری است که مسؤولان تلاش و کمک کنند تا با احترام و عزت کار انجام شود و بدانیم که خدمت به اقشار آسیبپذیر انسان را در برابر حوادث بیمه میکند.
وی به توانمندسازی جوانان تاکید و اظهار داشت: برای جوانان کاری کنیم که راه جدید پیدا کنند و در یافتن ثروت توانمند شوند باید قابلیتها را در آنها تقویت کنیم.
عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر به این موضوع واقف باشیم که به طور متوسط فقط یک میلیارد ثانیه در زندگی وقت داریم و این تنها تمام دارایی ما است در وقت اسراف نمیکنیم و این دارایی را صرف کمک به دیگران میکنیم.
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