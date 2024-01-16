به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسپور بعدازظهر سه شنبه در جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار در انتخابات ۱۱ اسفند بر اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات تأکید و اظهار کرد: با تمهیدات صورت گرفته قطعاً در این دوره نیز همچون دوره‌های گذشته شاهد حضور گسترده مردم و تحقق حماسه سیاسی دیگر خواهیم شد.

فرماندار خواف در این جلسه با اشاره به اهمیت جایگاه نمایندگان فرماندار گفت: وظیفه داریم انتخابات را بر اساس چهار مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت که رهبر انقلاب فرمودند برگزار کنیم، باید همگان در چارچوب تحقق این مولفه‌ها تلاش کنند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مسؤولیت در هر صندوق با نمایندگان فرماندار است و این نمایندگان باید با حساسیت بالا و به دور از هرگونه شائبه تبلیغاتی به وظایف قانونی خود عمل کنند.

عباسپور افزود: تشریح مسؤولیت و اقدامات نمایندگان فرماندار در کتابچه ویژه انتخابات ذکر شده است و از همه نمایندگان فرماندار درخواست دارم این کتابچه را با دقت مطالعه تا در روز اخذ رأی مشکلی برای شعب پیش نیاید.

فرماندار خواف در ادامه تصریح کرد: نمایندگان فرماندار با توجه به امر قانون و تاکید ستاد انتخابات با سعه صدر و توجیه اطرافیان خود سعی کنند از طرفداری از کاندیدای خاص دوری کنند.