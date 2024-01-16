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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۳۹

فرماندار خواف:

حضور گسترده مردم در انتخابات موجب تحقق حماسه سیاسی می‌شود

حضور گسترده مردم در انتخابات موجب تحقق حماسه سیاسی می‌شود

خواف- فرماندار خواف گفت: با تمهیدات صورت گرفته قطعا در این دوره از انتخابات نیز شاهد حضور گسترده مردم و تحقق حماسه سیاسی خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسپور بعدازظهر سه شنبه در جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار در انتخابات ۱۱ اسفند بر اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات تأکید و اظهار کرد: با تمهیدات صورت گرفته قطعاً در این دوره نیز همچون دوره‌های گذشته شاهد حضور گسترده مردم و تحقق حماسه سیاسی دیگر خواهیم شد.

فرماندار خواف در این جلسه با اشاره به اهمیت جایگاه نمایندگان فرماندار گفت: وظیفه داریم انتخابات را بر اساس چهار مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت که رهبر انقلاب فرمودند برگزار کنیم، باید همگان در چارچوب تحقق این مولفه‌ها تلاش کنند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مسؤولیت در هر صندوق با نمایندگان فرماندار است و این نمایندگان باید با حساسیت بالا و به دور از هرگونه شائبه تبلیغاتی به وظایف قانونی خود عمل کنند.

عباسپور افزود: تشریح مسؤولیت و اقدامات نمایندگان فرماندار در کتابچه ویژه انتخابات ذکر شده است و از همه نمایندگان فرماندار درخواست دارم این کتابچه را با دقت مطالعه تا در روز اخذ رأی مشکلی برای شعب پیش نیاید.

فرماندار خواف در ادامه تصریح کرد: نمایندگان فرماندار با توجه به امر قانون و تاکید ستاد انتخابات با سعه صدر و توجیه اطرافیان خود سعی کنند از طرفداری از کاندیدای خاص دوری کنند.

کد مطلب 5996568

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