به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه ۲۷ دی تا صبح شنبه ۳۰ دی ماه در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود که بر اساس آن تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، و بالعکس ممنوع است.



تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.



محدودیت تردد محور کندوان



تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ الی ۲۴ همان روز از ابتدای تونل کندوان به سمت مرزن آباد یکطرفه خواهد بود.



تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز جمعه، از کرج و ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یکطرفه خواهد بود.



محدودیت تردد محور هراز



تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۲ روز جمعه در صورت سنگین بودن بار ترافیکی از شمال به جنوب به صورت مقطعی یکطرفه خواهد بود.



محدودیت تردد خودروهای سنگین



تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس و تردد همه تریلرها کماکان از محور هراز ممنوع می‌باشد.



تردد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.



اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و چنانچه وضعیت ترافیک عادی باشد، با هماهنگی اجرای محدودیت‌ها کان لم یکن تلقی می‌شود.