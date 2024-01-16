به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه به منظور پیگیری پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای استان و موضوعاتی مانند ایجاد شهرک اقتصاد دیجیتال با عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این جلسه که مدیرکل حوزه استاندار کرمانشاه، شهردار کرمانشاه، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و جمعی از مدیران وزارت ارتباطات هم حضور داشتند، وزیر ارتباطات به سفر سرزده و اخیر خود به کرمانشاه و بررسی میدانی وضعیت پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها اشاره کرد و با بیان اینکه کرمانشاه جزو نخستین شهرهایی بود که عملیات اجرایی این پروژه بزرگ و ملی در آن آغاز شد، گفت: انصافاً کار بزرگی در این شهر انجام گرفته است و شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که تاکنون مجری پروژه با دقت و وسواس بسیار کار طراحی و اجرا را دنبال کرده است و این کار جزو کارهای درجه یک و با استاندارد بالاست.

وی افزود: بر همین اساس تأخیر صورت گرفته در اتمام کار تا حدودی قابل توجیه است ولی تأخیر بیش از این دیگر توجیهی ندارد و از رو انتظار می‌رود تکه‌های باقی مانده در کرمانشاه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد و در سالگرد مراسم آغاز پروژه (چهارم اسفند ماه ۱۴۰۱) کار به اتمام برسد و کل شهر کرمانشاه تا نیمه شعبان (ششم اسفند ماه ۱۴۰۲) تحت پوشش فیبر نوری قرار گیرد.

زارع پور تاکید کرد: انتظار می‌رود بر نفرات تیم‌های فنی پروژه افزوده شود تا در زمان تعیین شده این پروژه تکمیل شود و به موازات آن نیز تیم‌های نصب و بازاریابی بیشتری را فعال کنید تا مردم با اتصال به شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری طعم شیرین فناوری را بچشند.

زارع پور همچنین با تاکید بر اهمیت ترمیم به موقع حفاری‌های صورت گرفته گفت: بخشی از حفاری‌های صورت گرفته هنوز ترمیم نشده و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است و لازم است که ظرف یک ماه آینده کل حفاری‌های صورت گرفته با استاندارد و کیفیت مناسب ترمیم شوند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای پروژه در سایر شهرهای این استان خاطرنشان کرد: به سرعت پس از اتمام پروژه در شهر کرمانشاه، تمامی تیم‌های حفاری را در ۱۳ شهر باقی مانده استان مستقر شوند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن این پروژه در کرمانشاه به پایان برسد و شهریور ماه سال آینده و در هفته دولت جشن تحت پوشش قرار گرفتن کل استان کرمانشاه به فیبر نوری منازل و کسب و کارها برگزار شود.