مسابقات صعودهاي رقابتي سنگ نوردي بانوان

به گزارش خبرنگار"مهر" سنگ نوردان 3 رده سني نوجوانان، جوانان وبزرگسالان در2 رشته سختي مسير وسرعت بصورت انفرادي با يكديگر به رقابت پرداختند كه درپايان نفرات اول تا سوم رده هاي سني هر2 رشته به شرح ذيل معرفي شدند:
- رده سني نوجوانان سختي مسير:
الناز ركابي از زنجان- راضيه اسماعيل زاده از خراسان والهام شريفي ازمركزي
- رده سني جوانان:
نفسيه يارعلي از اصفهان - ستاره بنا متجدد از گيلان ونسرين عبدالرحيمي ازتهران
- رده سني بزرگسالان:
بهاره مرادي از همدان - پريسا فقيه نوبري از تهران ومريم عليخاني ازتهران
- رشته سرعت نوجوانان:
الناز ركابي از زنجان - الهام شريفي از مركزي وناديا جوان دل ازكرمان
- جوانان:
سونيا طاهري ازكرمانشاه - ليدا باقري نژاد ازاصفهان ونسرين عبدالرحيميازتهران
- بزرگسالان:
اعظم كرمي اززنجان- مريم پوركريمي ازگيلان وبهاره مرادي ازهمدان
نظر شما