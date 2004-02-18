  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۱۱

مسابقات صعودهاي رقابتي سنگ نوردي بانوان

رقابتها سنگ نوردي بانوان از بيست و ششم بهمن ما با حضور 75 شركت كننده از استانهاي خراسان، اصفهان، مركزي، زنجان، كرمانشاه، همدان، كهكيلويه و بوير احمد، اردبيل، كردستان، لرستان، تهران، گيلان، كرمان و سمنان به مدت 3 روز در سالن پنجم مرداد استان مركزي انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار"مهر" سنگ نوردان 3 رده سني نوجوانان، جوانان وبزرگسالان در2 رشته سختي مسير وسرعت بصورت انفرادي با يكديگر به رقابت پرداختند كه درپايان نفرات اول تا سوم رده هاي سني هر2 رشته به شرح ذيل معرفي شدند:

- رده سني نوجوانان سختي مسير:
الناز ركابي از زنجان- راضيه اسماعيل زاده از خراسان والهام شريفي ازمركزي
- رده سني جوانان:
نفسيه يارعلي از اصفهان - ستاره بنا متجدد از گيلان ونسرين عبدالرحيمي ازتهران
- رده سني بزرگسالان:
بهاره مرادي از همدان - پريسا فقيه نوبري از تهران ومريم عليخاني ازتهران
- رشته سرعت نوجوانان:
الناز ركابي از زنجان - الهام شريفي از مركزي وناديا جوان دل ازكرمان
- جوانان:
سونيا طاهري ازكرمانشاه - ليدا باقري نژاد ازاصفهان ونسرين عبدالرحيميازتهران
- بزرگسالان:
اعظم كرمي اززنجان- مريم پوركريمي ازگيلان وبهاره مرادي ازهمدان

کد مطلب 59966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها