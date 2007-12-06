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۱۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

مسابقه کاریکاتور علیه اعتیاد در شهرستان اردل برگزار می شود

مسابقه کاریکاتور علیه اعتیاد در شهرستان اردل برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسابقه کاریکاتور علیه اعتیاد 25 بهمن ماه سال جاری در شهرستان اردل از توابع چهار محال و بختیاری برگزار می شود.

مدیر اجرایی این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این مسابقه فرهنگی به صورت جشنواره با هدف مبارزه با فساد و ممانعت از گسست سلامت جسمی و روانی و اشاعه نشاط فردی و اجتماعی برگزار می شود.

فیض الله طاهری افزود: مسابقه نهایی این جشنواره به صورت حضوری و کارگاهی برگزار می شود و شرکت کنندگان می توانند حداکثر تا 20 بهمن ماه سال جاری با ارسال دو اثر به دبیر خانه جشنواره در این برنامه فرهنگی شرکت کنند.

طاهری بیان داشت :مسابقه علمی این برنامه نیز روز 25 بهمن ماه برگزار می شود و همراه با آن نمایشگاهی از آثار برگزیده نیز در مجتمع مهرگان اردل برپا می شود.

به گفته وی، به آثار برگزیده علاوه بر وجوه نقد، لوح سپاس و تندیس جشنواره نیز اهداء خواهد شد.

کد مطلب 599664

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