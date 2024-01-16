مصدومیت ۴ نفر بر اثر انفجار در خیابان مسجدسید اصفهان

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه در ساعت ۱۷ و ۵۵ دقیقه عصر امروز به مرکز فوریت‌های پزشکی اصفهان اعلام شد.

وی با بیان اینکه انفجار بر اثر نشت گاز رخ داده است، افزود: این حادثه چهار مصدوم شامل ۲ نفر مَرد ۳۶ و ۶۲ سال و ۲ زن حدود ۲۵ سال داشته است.

سخنگوی فوریت‌های پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه ۲ واحد امدادی به محل حادثه اعزام شدند، گفت: مصدومان به بیمارستان‌های کاشانی و سوانح سوختگی امام موسوی کاظم (ع) انتقال یافتند.

به گفته عابدی، حادثه انفجار عصر امروز فوتی نداشته است.