مصدومیت ۴ نفر بر اثر انفجار در خیابان مسجدسید اصفهان

عباس عابدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه در ساعت ۱۷ و ۵۵ دقیقه عصر امروز به مرکز فوریتهای پزشکی اصفهان اعلام شد.
وی با بیان اینکه انفجار بر اثر نشت گاز رخ داده است، افزود: این حادثه چهار مصدوم شامل ۲ نفر مَرد ۳۶ و ۶۲ سال و ۲ زن حدود ۲۵ سال داشته است.
سخنگوی فوریتهای پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه ۲ واحد امدادی به محل حادثه اعزام شدند، گفت: مصدومان به بیمارستانهای کاشانی و سوانح سوختگی امام موسوی کاظم (ع) انتقال یافتند.
به گفته عابدی، حادثه انفجار عصر امروز فوتی نداشته است.
نظر شما