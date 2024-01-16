آمادگی صداوسیما برای پوشش تبلیغات نامزدهای انتخابات در جهرم

محمدحسن شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: رسانه ملی نقش مهمی در تحقق مشارکت دارد و باید تلاش کنیم تا چهار راهبرد اساسی مورد تاکید مقام معظم رهبری یعنی مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت با استفاده از همه ظرفیت و فرصت‌ها به خصوص ظرفیت عظیم رسانه ملی در دو بعد اصلی مشارکت و رقابت محقق کنیم.

وی افزود: به منظور افزایش امیدآفرینی و ایجاد شور انتخاباتی و اجتماعی، کاندیداهای مجلس می‌توانند، تبلیغات خود را از طریق صداوسیما منتشر کنند.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم بیان کرد: تبلیغات هر کاندیدا به مدت ۲۰ دقیقه و سه بار در شبانه‌روز به مدت یک هفته انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۱۵ شبکه انتخاباتی در کل فارس راه‌اندازی خواهد شد که یکی از آنها متعلق به جهرم است، بیان داشت: این تلویزیون‌ها به صورت موقت و با کیفیت hd هستند.

شعبانی اعلام کرد: پس از راه‌اندازی این کانال‌ها، شبکه جهرم به صورت خودکار یا با جست‌وجو قادر به دریافت است.

وی با اشاره به ضریب ۹۷ درصدی جهرم از پوشش تلویزیونی، تصریح کرد: جهرم ۱۸ ایستگاه تلویزیونی دارد که تعدادی آنالوگ و تعدادی دیجیتال است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان جهرم ادامه داد: تیزرهای انتخاباتی توسط ستاد انتخابات و هیأت نظارت بر انتخابات بازبینی خواهند شد.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم گفت: در بین تبلیغات کاندیداهای انتخابات، کلیپ‌هایی از پروژه‌های شاخص شهرستان جهرم، در این شبکه پخش می‌شود.