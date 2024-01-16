دستگیری عاملان چاقوکشی در بندرترکمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم زارع اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع دو فقره چاقوکشی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه متهمان پیش از حضور مأموران از محل متواری شده بودند، افزود: با تحقیقات تخصصی و بررسی‌های به عمل آمده توسط پلیس، عاملان چاقوکشی شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرپرست انتظامی بندرترکمن گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کردند.