طلسم ۲۵ ساله کمربندی جنوب شهرکرد شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: حدود ۵۰۰ متر از باقیمانده ادامه اتصال کمربندی جنوبی به بلوار کشاورز با پیگیریهای شهردار شهرکرد و تعامل و همکاری مالکان اراضی شهرکرد، شهرکیان، دستگاههای اجرایی و قضائی تیغ زده شد و با عزم جدی مدیریتشهری به زودی شاهد اجرا و بهرهبرداری از این پروژه میباشیم.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد افزود: از اجرای کمربندی جنوب شهر ۲۵ سال میگذرد و اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت و بازگشایی این مسیر از امروز آغاز شده و پیش بینی میشود تا پایان سال جاری ادامه اتصال کمربندی جنوبی به بلوار کشاورز «مسیر شهرکیان» نیز در دسترس مردم قرار بگیرد.
اجرای فاز سوم کمربندی جنوبی در سال آینده آغاز میشود
وی ادامه داد: فاز سوم ادامه کمربندی از بلوار کشاورز تا سه راه خوزستان خواهد بود و پس از توافقات با مالکان اراضی در سال آینده اجرا خواهد شد.
حیدری با بیان اینکه پروژههای مهم دیگری در مرکز چهارمحال و بختیاری در دست اقدام است، اظهار کرد: این پروژهها با توانمندی کارکنان شهرداری شهرکرد بویژه حوزه حقوقی، املاک، عمران و امور زیربنایی، شهرسازی، حملونقل و ترافیک شهرداری در حوزه آمادهسازی و تجهیز ماشینآلات سنگین و توانمندی مالی شهرداری در این حوزه به سرانجام رسیده است.
افزایش ضریب ایمی ناوگان در شهرکرد
رئیس شورای اسلامی شهرکرد بیان داشت: خوشبختانه شهردار شهرکرد در تعامل با مجموعه شورای شهر و بهرهمندی از منابع پایدار درآمدی و حمایتهای دولت و استانداری توانست تعدادی از ماشینآلات نو و مدرن را به ناوگان حملونقل شهرداری اضافه کند و ضریب ایمنی را افزایش دهند.
وی در پایان احداث کمربندیها را برای کاهش بار ترافیکی، کاهش تصادفات و صرفهجویی در مصرف سوخت در شهر را ضروری دانست.
شهرکرد-رییس شورای اسلامی شهرکرد گفت: از اجرای کمربندی جنوب شهر ۲۵ سال میگذرد و اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت و بازگشایی این مسیر از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: حدود ۵۰۰ متر از باقیمانده ادامه اتصال کمربندی جنوبی به بلوار کشاورز با پیگیریهای شهردار شهرکرد و تعامل و همکاری مالکان اراضی شهرکرد، شهرکیان، دستگاههای اجرایی و قضائی تیغ زده شد و با عزم جدی مدیریتشهری به زودی شاهد اجرا و بهرهبرداری از این پروژه میباشیم.
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