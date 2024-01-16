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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۴۹

نوجوان لرستانی سهمیه المپیک پاریس ۲۰۲۴ را از آن خود کرد

نوجوان لرستانی سهمیه المپیک پاریس ۲۰۲۴ را از آن خود کرد

خرم‌آباد - «محمد بیرانوند» نوجوان لرستانی توانست در رشته اهداف پروازی، سهمیه المپیک پاریس ۲۰۲۴ را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مسابقات اهداف پروازی قهرمانی آسیا در کویت و در پایان پنج راند مرحله مقدماتی «محمد بیرانوند» با ثبت رکورد ۱۲۱ ضمن شکستن رکورد کشور، به‌عنوان نفر اول راهی مرحلهٔ نهایی شد.

این نوجوان ۱۵ ساله در مرحلهٔ نهایی عملکرد فوق‌العاده خود را با کسب مدال طلا و سهمیه المپیک پاریس ۲۰۲۴ تکمیل کرد.

نوجوان لرستانی سهمیه المپیک پاریس ۲۰۲۴ را از آن خود کرد

این نخستین سهمیه المپیک تاریخ تیراندازی در رشته اهداف پروازی محسوب می‌شود.

همچنین تیم میکس کشورمان در سومین روز از مسابقات اهداف پروازی با ترکیب «محمد سامان بیرانوند» و «مرضیه پرورش نیا» با ثبت امتیاز ۱۳۷ پس از قزاقستان در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد تیم چین نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

«محمد بیرانوند» هنرجوی رشته تربیت‌بدنی است و حضور این نوجوان در مسابقات المپیک پاریس موردتوجه رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان و معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان در پیام‌هایی این افتخارآفرینی را به وی، جامعه ورزشی، فرهنگی، دانش‌آموزان استان و خانواده محمد سامان تبریک گفتند.

کد مطلب 5996688

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