مشکلات ۷ واحد تولیدی شهرستان خوی با ورود دستگاه قضا رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر سه شنبه در بیستمین جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری استان با محوریت رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در این شهرستان، افزود: امروز مشکل ۷ واحد تولیدی مستقر در شهرستان خوی در این جلسه مطرح می‌شود و امید است همه مدیران اجرایی، دستگاه‌های نظارتی و مدیران قضائی و بانکی به رفع مشکلات واحدهای تولیدی به نفع تولید و اشتغال استان اظهار نظر و نقطه نظرات راهگشا ارائه نمایند.

وی تاکید کرد: می‌بایست نیت خدمت به مردم باشد و همه به واحدهای تولیدی که سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و مایحتاج مردم را تهیه و آرامش روانی جامعه را تأمین می‌کنند کمک کنند.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: یکی از راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حمایت از اشتغال و واحدهای تولیدی است تا با کمک به توسعه واحدهای تولیدی و رفع مشکل آن‌ها از ظرفیت قانونی کمیته حمایت قضائی در راستای گره گشایی از مشکلات استفاده شود.

وی ادامه داد: باید رویکرد مدیران مجموعه‌های اجرایی و بانکی در راستای منویات مقام معظم رهبری به منظور حمایت از تولید و کمک به رشد تولید و مهار تورم باشد و همه کمک کنند تا به این مهم دست یافت.

در ادامه جلسه دستورات جلسه که شامل مشکلات واحدهای تولیدی مطرح و با تشریح مشکلات از سوی مدیران عامل این واحدها، پس از ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات از سوی مدیران و مسئولان مربوطه مصوباتی در راستای رفع این مشکلات به تصویب رسید که با اجرایی شدن این مصوبات زمینه اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر فراهم خواهد شد.