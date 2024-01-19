به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران نخستین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا برابر فلسطین را با برتری ۴ بر یک به پایان رساند و امیدوار است بتواند با برتری در دیدارهای پیش رو طلسم ۴۸ ساله قهرمان نشدن در این مسابقات را بشکند.

«علی اصغر مدیرروستا» کارشناس و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت تیم ملی در جام ملت‌های آسیا پرداخت.

این کارشناس فوتبال ضمن تاکید بر اینکه یک بازی نمی‌تواند ملاک عملکرد تیم‌ها باشد گفت: در دور نخست این مسابقات تیم‌های صاحب نام نتایج خوبی گرفتند اما نشان دادند که هماهنگی و ساختار تیمی منسجمی ندارند که می‌تواند دلیل این مساله را بازی اول آنها در تورنمنت عنوان کرد و پیش بینی می‌شود که این مشکل رفته رفته در بین تمام تیم‌های مدعی برطرف شود.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص دیدار نخست تیم ملی برابر فلسطین گفت: تیم ملی با ۳ امتیاز مهم کار خود را شروع کرد و توانست گام اول را با برتری بردارد اما همین مسابقه نشان داد که هنوز ضعف خط دفاعی به قوت خود باقی است و امیدواریم در مسابقات بعدی این مشکل از سوی کادر فنی حل شود.

وی همچنین در خصوص تیم‌های هم‌گروه ایران افزود: شرایط تیم‌هایی که در مرحله گروهی با ما هم‌گروه هستند به گونه‌ای نیست که بتوانند برابر تیم ایران دوام بیاورند و کادر فنی تیم ملی باید به این مسابقات به چشم بازی تدارکاتی نگاه کند و بتواند به خوبی تاکتیک‌های مد نظر خود را پیاده کند و نباید حتی یک موقعیت گل به این تیم‌ها بدهد.

مدیرروستا در خصوص پیشرفت‌های تیم‌هایی چون ژاپن و کره در سال‌های اخیر گفت: درست است که ما از لحاظ سخت‌افزاری از این کشورها عقب‌تر هستیم اما بخشی از فوتبال را اتفاقات رقم می‌زنند. در این نسل تیم ملی بازیکنانی حضور دارند که می‌توانند به تنهایی نتیجه بازی را رقم بزنند. اما باید به این نکته توجه کرد که حتی اگر تیم ملی بتواند نتیجه مطلوبی کسب کند و به فینال راه پیدا کند و یا قهرمان مسابقات شود نباید موجب شود که رسیدگی و اصلاح زیرساخت‌های فوتبال کشور را به دست فراموشی بسپاریم.

با توجه به اینکه تیم ملی ایران در بین ۲۴ تیم حاضر در این مسابقات دومین تیم مسن محسوب می‌شود و لزوم جوان‌گرایی در آینده به چشم می‌خورد این کارشناس فوتبال گفت: تجربه در این مسابقات می‌تواند مفید و مثمر ثمر باشد. ما در مرحله گروهی بازی سختی نداریم و در مراحل بالاتر در بعضی بازی‌ها به تجربه بازیکنان نیاز پیدا می‌کنیم اما بعد از جام ملت‌های آسیا باید حتماً جوان‌گرایی در تیم ملی اتفاق بیفتد. رفتن به جام جهانی دیگر برای تیم ملی ملاک نیست و باید مسؤولان فوتبال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تیم ملی بتواند در جام جهانی از گروه خود بالا برود که یکی از لازمه‌های این مهم تربیت نسل آینده تیم ملی و سیاست گذاری برای آن است.