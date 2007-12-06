سینما رونق دارد؛ تحلیل فروش هفته دوم آذر

به گزارش خبرنگار مهر، "بچه‌های ابدی" هشتمین فیلم سینمایی پوران درخشنده است روایتگر زندگی دختری به نام نگار است که در آستانه ازدواج با جوانی به نام سعید درمی‌یابد او تعهدی در زندگی دارد که نمی‌تواند آن را به خاطر ازدواج نادیده بگیرد. نگار در مورد پذیرفتن این تعهد و اینکه تا چه اندازه توانایی آغاز زندگی مشترک با نفر سومی را دارد، دچار تردید می شود.

شهاب حسینی، الهام حمیدی، پانته‌آ بهرام، هادی مرزبان، آهو خردمند، فرزانه کابلی و فلور نظری بازیگران این فیلم هستند و مهری شیرازی، یدالله نجفی و بهزاد کزاری به ترتیب به عنوان طراح چهره‌پردازی، صدابردار و طراح صحنه و لباس در این پروژه همکاری داشته‌اند.

"بچه‌های ابدی" در جشنواره فیلم فجر سال گذشته در بخش بهترین موسیقی متن و بازیگر نقش مکمل زن جایزه گرفت. در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان نیز جایزه بهترین فیلم به "بچه‌های ابدی" رسید که در یازدهمین جشن خانه سینما در چند بخش نامزد دریافت جایزه بود.





صحنه‌ای از فیلم "بچه‌های ابدی"

"بچه های ابدی" از چهارشنبه هفتم آذرماه در سینماها اکران شده و پس از چهار روز نمایش در شش سینما 600/027/5 تومان فروش کرده است. بیشترین فروش روزانه فیلم جمعه نهم آذرماه 400/257/2 تومان بوده است.

فیلم سینمایی "هدف اصلی" به کارگردانی قدرت‌الله صلح میرزایی در ژانر رزمی تولید شده، بر اساس فیلمنامه‌ای از محمد نشاط و حسن انصاریان، فیلمبرداری فرج حیدری، صدابردای جهانگیر میرشکاری و با بازی اکبر عبدی، سیروس گرجستانی، حدیث فولادوند، پوراندخت مهیمن، جمشید شامحمدی، زهره حمیدی، کامران پیرنیا، امیرحسین آرمان و امیر مرتضوی که شرکت هدایت فیلم پخش آن را بر عهده دارد.

در خلاصه داستان فیلم آمده: در شب خواستگاری دختر یراقچی که حالا مردی ثروتمند شده، امیر خواستگار سابق دختر که یک رزمی کار است مراسم را به هم می زند. پس از آن سامان خواستگار جدید تصمیم می‌گیرد تلافی کند. "هدف اصلی" از چهار شنبه هفتم آذرماه در سینماها اکران شده و پس از چهار روز نمایش در یازده سینما 700/938/14 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم جمعه نهم آذرماه 000/153/6 تومان بوده است.

"گوشواره" پنجمین فیلم سینمایی وحید موسائیان بر اساس قصه و فیلمنامه ای از هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است. داستان فیلم درباره دختری فقیر به نام مهین است که گرانترین هدیه تولد را برای دوستش می خرد. حضور او در این جشن تولد ماجراهای جدیدی را برایش پیش می آورد که ...

اکبر عبدی، مسعود رایگان، رویا تیموریان و فریبا خادمی بازیگران، شهریار اسدی مدیر فیلمبرداری، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس و سعید ملکان طراح گریم فیلم هستند. تهیه‌کنندگی "گوشواره" را روح‌الله برادری به عهده دارد که در جشنواره فجر پارسال در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن و در جشنواره کودک همدان در بخش دستاورد فنی هنری نامزد جایزه شد.

"گوشواره" از چهارشنبه 30 آبان ماه در سینماها اکران شده و پس از یازده روز نمایش در هشت سینما 700/094/2 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم جمعه نهم آذرماه 300/390 تومان بوده که حدود 250 هزار تومان نسبت به آخر هفته گذشته رشد فروش داشته است که با وجود نداشتن تبلیغ تلویزیونی و ... قابل توجه است.

"اتوبوس شب" هفدهمین فیلم کیومرث پوراحمد در ژانر دفاع مقدس ساخته شده است. داستان فیلم درباره عیسی رزمنده نوجوان 15 ساله ای است که مأموریت پیدا می کند عده ای اسیر عراقی را با یک اتوبوس قدیمی به قرارگاه برساند. "اتوبوس شب" در جوایز فیلم آسیا پاسیفیک جایزه ویژه هیئت داوران را برد.

این فیلم بر اساس فیلمنامه مشترک پوراحمد و حبیب احمدزاده ساخته شده و در جشنواره فجر و جشن خانه سینما جوایزی در رشته‌های کارگردانی، فیلم، فیلمنامه و بازیگری برده است. خسرو شکیبایی، محمدرضا فروتن، مهرداد صدیقیان، الناز شاکردوست، احمد کاوری و امیرمحمد زند بازیگران آن هستند.

این فیلم از چهارشنبه 24 آبان ماه پس از چند بار تعویق در سینماهای تهران اکران شده و پس از 17 روز نمایش در یازده سینما 400/191/55 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم پنجشنبه هشتم آذرماه 900/513/4 تومان بوده که حدود دو میلیون تومان نسبت به آخر هفته گذشته افت فروش روزانه داشته است.

"توفیق اجباری" ششمین فیلم کارنامه محمدحسین لطیفی است. این فیلم با فیلمنامه ای از خود لطیفی در ژانر کمدی ساخته شده که داستان بازیگری به نام رضا گلزار است که از همسر خود جدا شده است. رضا و همسرش یکدیگر را دوست دارند، اما برخی ارتباطات رضا نارضایتی همسرش را به دنبال دارد.

در این فیلم محمدرضا گلزار، رضا عطاران، باران کوثری، بهاره رهنما، نیوشا ضیغمی، مجید یاسر، لیلا عباسی، احمد پورمخبر و نعیمه نظام دوست بازی می‌کنند و از دیگر عوامل آن می‌توان به مدیر فیلمبرداری محمدرضا سکوت، صدابردار سیامک نیازی، طراح صحنه و لباس محسن نوروزی، طراح گریم محسن بابایی، مدیر تولید مجید یاسر و تهیه‌کننده سیدکمال طباطبایی اشاره کرد.

این فیلم از روز چهارشنبه 16 آبان ماه در سینماها اکران شده و پس از 25 روز نمایش در 25 سینما 700/468/467 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم جمعه نهم آذرماه 600/077/48 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود چهار میلیون تومان رشد فروش روزانه داشته است.

فیلم سینمایی "رفیق بد" اولین ساخته عباس احمدی مطلق بر اساس فیلمنامه ایرج طهماسب به تصویر درآمده و داستان دو دوست به نام‌های حبیب و عزیز است که از بچگی با هم بزرگ و حالا هم که صاحب خانواده ‌شده اند با یکدیگر رابطه دارند. این دو کارمند بانک کارشان انتقال پول بین شعب بانک‌هاست. یک روز حین مأموریت پول‌ها به سرقت می‌رود و ...

ایرج طهماسب، حمید جبلی، هما روستا، ژاله صامتی، ریما رامین‌فر، مهدی باطنی و الناز حبیبی دیگر بازیگران "رفیق بد" هستند. این فیلم به تهیه‌کنندگی حمید و مجید مدرسی در صحرا فیلم تولید و از چهارشنبه نهم آبان ماه در سینماها به نمایش درآمده و پس از 31 روز نمایش در 19 سینما 800/286/241 تومان فروخته است. بیشترین فروش روزانه فیلم جمعه نهم آذرماه 600/654/12 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 300 هزار تومان افت فروش روزانه داشته است.

فیلم سینمایی "کلاغ پر" که پیش از این "بازی کلاغ پر" نام داشت اولین فیلم بلند سینمایی شهرام شاه‌حسینی است. فیلم بر مبنای فیلمنامه حسن انصاریان در موسسه سینمایی پویا فیلم ساخته شده و محمدرضا گلزار، مهناز افشار، حسام نواب‌صفوی، بهنوش طباطبایی، سحر ریحانی، مریم سعادت، شیوا خنیاگر، رحمان مقدم و اکبر عبدی در آن بازی می‌کنند.

"کلاغ پر" داستان فردی به نام رضاست که در تعقیب عشق از دست رفته راهی شمال می شود. از دیگر عوامل می‌توان به فرج حیدری مدیر فیلمبرداری، مستانه مهاجر تدوینگر، عبدالله اسکندری طراح چهره‌پردازی، آتوسا قلمفرسایی طراح صحنه و لباس، عباس شوقی جلوه‌های ویژه، بابک اخوان صدابردار، احمد احمدی عکاس، محمد آهنگرانی برنامه‌ریز، رضا نوروزی مدیر تولید و عبدالله علیخانی و حسین فرحبخش تهیه‌کنندگان اشاره کرد.

این فیلم از چهارشنبه 18 مهرماه اکران شده و پس از 52 روز نمایش در 9 سینما 250/234/381 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم جمعه نهم آذرماه 100/214/4 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود شش میلیون تومان افت فروش روزانه داشته است.

فیلم سینمایی "دست‌های خالی" ششمین فیلم بلند ابوالقاسم طالبی است که در حوزه سینمای دفاع مقدس تولید شده است. در فیلم قصه رزمنده ای روایت می شود که دخترش قربانی یک انتقام شده و به عنوان قاتل به زندان می افتد، پدر سعی دارد به گونه ای متفاوت رضایت صاحب دم را بگیرد.

خسرو شکیبایی، فاطمه گودرزی، مریلا زارعی، مسعود رایگان و زهرا داودنژاد بازیگران فیلم هستند که در تیتراژ آن از یکی از نوحه‌های معروف زنده‌یاد سیدذاکر طباطبایی بهره گرفته شده است. این فیلم از چهارشنبه 18 مهر اکران شده و پس از 48روز نمایش با فروش کل 350/007/78 تومان با اکران خداحافظی کرد.

فیلم خارجی "کابوس" ساخته منان یاپو از چهارشنبه 23 آبان‌ماه اکران شده و پس از 18 روز نمایش به زبان اصلی و زیرنویس فارسی در یک سینما 000/014/6 تومان فروش کرده است. فیلم یک درام ماورایی است که داستان زندگی دوگانه یک زن را در دنیای واقعی و خیال به تصویر می‌کشد. ارتباطی که در نهایت با چینش اجزاء این پازل زمانی و مکانی، زمان مرگ شوهر را مشخص می‌کند.

این فیلم 110 دقیقه‌ای محصول سال 2007 آمریکا بر اساس فیلمنامه‌ای از بیل کلی است و ساندرا بولاک و جولین مک‌ماهن در آن بازی کرده‌اند. "کابوس" با بودجه‌ای 20 میلیون دلاری ساخته شد و در هفته نخست اکران 18 میلیون دلار فروخت. فروش نهایی فیلم 48 میلیون دلار بود. منان یاپو که 41 سال پیش از پدر و مادر ترک‌تبار در مونیخ آلمان به دنیا آمده، یک فیلم کوتاه و دو فیلم بلند در مقام کارگردان در کارنامه دارد و در "بدرود لنین" هم بازی کرده است. او از سال 1988 وارد صنعت سینما شده است.