تامین معیشت پرستاران از خروج آنان جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رحیمی، با اشاره به تصویب فوقالعاده خاص نظام سلامت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، افزود: در بحث فوقالعاده خاص ارتباطگیری مؤثری میان شورایعالی، هیأتمدیرهها، رئیسکل سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس شکل گرفت.
وی ادامه داد: ارتباط و تعاملی که شکل گرفت، باعث شد تا فعل خواستن و یکی شدن از مقام وزارت تا مسئولان سازمان نظام پرستاری، همه یک مطالبه را بیان کنند و این مطالبه به مرحلهای رسید که به رغم اینکه سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال آینده، بحث فوقالعاده خاص نظام سلامت را در نظر نگرفته بود، اما در جلسه چند روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، بسته پیشنهادی وزارت بهداشت مصوب شد.
نایب رئیس دوم شورایعالی نظام پرستاری افزود: مطرح شدن بحث فوقالعاده خاص اتفاق خوبی است که تا این مرحله در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده و لازم است این ارتباط و اتحادی که شکل گرفته، همچنان ادامه یابد، زیرا این آئیننامه در صحن علنی مجلس نیز باید مصوب و ضریب آن مشخص شود.
وی گفت: با تمام مسائل و هزینههایی که در وزارت بهداشت وجود دارد، اگر در بحث اجرای فوقالعاده خاص بخواهیم از درآمد اختصاصی و منابع مختص وزارت بهداشت استفاده کنیم، به طور قطع نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت.
رحیمی ادامه داد: امیدواریم در مجلس شورای اسلامی، پیگیریها انجام شود و با همکاری نمایندگان مجلس، ردیف بودجهای برای بحث فوقالعاده خاص با ضریبی که در شأن کارکنان نظام سلامت و پرستاران است، در نظر گرفته شود.
وی افزود: راهکاری برای اجرای درست قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری داریم و از سه منظر به این موضوع ورود خواهیم کرد.
نایب رئیس دوم شورایعالی نظام پرستاری گفت: مشکلاتی که ما در احصاء تعرفه خدمات پرستاری داریم، باید با هماندیشی معاون پرستاری وزارت بهداشت، مسائلی که در بیمارستانها مطرح است را بررسی و مرتفع کنیم.
رحیمی افزود: در واقع مراکز خدمات پرستاری ارائه میدهند، اما تعرفه پرستاری ندارند و دریافت نیز نمیکنند که این موضوع باید تعیین تکلیف شود. در بحث بازتوزیع تعرفه پرستاری، شورایعالی سازمان نظام پرستاری در دوره ششم برنامهای دارد که ارائه خواهد داد و در کارگروههای فنی که با وزارت بهداشت و معاونت پرستاری شکل خواهد گرفت، نحوه بازتوزیع درآمد حاصل از تعرفه پرستاری را ارائه خواهیم داد.
وی گفت: همه ارکان نظام سلامت از سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت، تمام ارکان تصمیمگیر و تصمیمساز در نظام سلامت کشور باید برای نگه داشت سرمایه ارزشمند کشور که یکی از این ارزشها و سرمایهها، پرستاران هستند، تدابیری بیاندیشند.
نایب رئیس شورایعالی نظام پرستاری ادامه داد: یکی از راههای حفظ پرستاران، پرداختن به معیشت آنان است که باید تعرفه خدمات پرستاری و فوقالعاده خاص و غیره را به شکل درست اجرا کنیم تا از خروج کادر درمان و پرستاران جلوگیری شود، جلوگیری از خروج سرمایههای کشورمان که همین نیروی انسانی هستند، مهمترین اقدامی است که باید انجام دهیم.
رحیمی گفت: نظام پرستاری در دوره ششم، بر اساس تعامل شکل گرفته تا با مشورت و تصمیمگیری درست، مطالبات بر زمین مانده پرستاران را پیگیری کنیم، در این مسیر با تمام توان و تعامل بسیار بالا ورود میکنیم و در عین حال از مطالبات پرستاران هم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. امید است همه مجموعه نظام پرستاری، وزارت بهداشت و نهادهای تصمیمگیر، خدمات شایستهای را به مردم ارائه دهند.
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