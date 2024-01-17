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۲۷ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

استاندار بوشهر:

طرح‌های آبزی‌پروری در روستاهای ساحلی استان بوشهر توسعه می‌یابد

طرح‌های آبزی‌پروری در روستاهای ساحلی استان بوشهر توسعه می‌یابد

بوشهر- استاندار بوشهر از توسعه اقتصاد دریامحور در استان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، اجرای طرح‌های آبزی‌پروری در روستاهای نوار ساحلی استان بوشهر حمایت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران بانکی با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ استان بوشهر در عرصه اقتصادی اظهار کرد: دریا ظرفیت بزرگی برای مردم استان بوشهر است که بسیاری از مردم از این طریق اشتغال دارند.

وی به پرورش آبزیان پرداخت و با اشاره به تولید ماهی و میگو پرورشی در استان بوشهر گفت: اکنون طرح‌های مهم پرورش میگو و ماهی در سواحل استان بوشهر در مدار تولید و بهره‌برداری قرار دارد.

استاندار بوشهر تکمیل زنجیره ارزش آبزیان را در اولویت برنامه‌ها دانست و بیان کرد: تولید لارو آبزیان برای پرورش، راه‌اندازی کارخانه غذای آبزیان پرورشی، فرآوری محصولات و بسته‌بندی از جمله زنجیره ارزش آبزیان و در حال تکمیل شدن است.

محمدی‌زاده با اشاره به اینکه پرورش آبزیان در نوار ساحلی روستاهای استان بوشهر در مقیاس کوچک طراحی شده است تصریح کرد: برای پرورش ماهی در قفس واحدهای پرورشی کوچک برای روستاییان طراحی شده و با پرداخت وام قرض‌الحسنه بانکی زمینه راه‌اندازی آنها با مشارکت جوانان روستایی فراهم می‌شود.

وی محصولات پرورش ماهی را صادراتی دانست و با بیان اینکه محصول این طرح‌ها پیش خرید می‌شود اضافه کرد: اکنون ظرفیت تولید طرح‌های پرورش ماهی در قفس استان بوشهر سه برابر افزایش یافته است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ظرفیت تولید ماهی در قفس در خلیج فارس از ۳ هزار تن به ۹ هزار تن رسیده است اضافه کرد: ظرفیت تولید ماهی در قفس به میزان ۱۲ هزار هدف‌گذاری شده است که سازمان اوقاف و امور خیریه تاکنون به ظرفیت ۳ هزار تن راه‌اندازی کرده و تا اردیبهشت ماه سال آینده به ۵ هزار تن افزایش می‌یابد.

محمدی‌زاده با بیان اینکه پرورش ماهی در خلیج فارس بسیاری از هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد گفت: قفس‌های کوچک برای روستاییان در نوار ساحلی استان بوشهر برای پرورش ماهی طراحی و اجرایی شده که طرح‌های پرورش ماهی با قفس‌های ۱۰ تا ۱۵ تنی در عمق ۶ تا ۱۰ متری دریا نصب می‌شود.

وی اهداف این طرح را درآمدزایی برای روستاییان در سواحل استان بوشهر دانست و بیان کرد: با اجرای این طرح‌ها ضمن اینکه پرداخت اقساط بانکی از طریق درآمدزایی این محصول انجام می شود در عرصه بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاییان مؤثر است.

کد مطلب 5997217

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