به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران بانکی با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ استان بوشهر در عرصه اقتصادی اظهار کرد: دریا ظرفیت بزرگی برای مردم استان بوشهر است که بسیاری از مردم از این طریق اشتغال دارند.

وی به پرورش آبزیان پرداخت و با اشاره به تولید ماهی و میگو پرورشی در استان بوشهر گفت: اکنون طرح‌های مهم پرورش میگو و ماهی در سواحل استان بوشهر در مدار تولید و بهره‌برداری قرار دارد.

استاندار بوشهر تکمیل زنجیره ارزش آبزیان را در اولویت برنامه‌ها دانست و بیان کرد: تولید لارو آبزیان برای پرورش، راه‌اندازی کارخانه غذای آبزیان پرورشی، فرآوری محصولات و بسته‌بندی از جمله زنجیره ارزش آبزیان و در حال تکمیل شدن است.

محمدی‌زاده با اشاره به اینکه پرورش آبزیان در نوار ساحلی روستاهای استان بوشهر در مقیاس کوچک طراحی شده است تصریح کرد: برای پرورش ماهی در قفس واحدهای پرورشی کوچک برای روستاییان طراحی شده و با پرداخت وام قرض‌الحسنه بانکی زمینه راه‌اندازی آنها با مشارکت جوانان روستایی فراهم می‌شود.

وی محصولات پرورش ماهی را صادراتی دانست و با بیان اینکه محصول این طرح‌ها پیش خرید می‌شود اضافه کرد: اکنون ظرفیت تولید طرح‌های پرورش ماهی در قفس استان بوشهر سه برابر افزایش یافته است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ظرفیت تولید ماهی در قفس در خلیج فارس از ۳ هزار تن به ۹ هزار تن رسیده است اضافه کرد: ظرفیت تولید ماهی در قفس به میزان ۱۲ هزار هدف‌گذاری شده است که سازمان اوقاف و امور خیریه تاکنون به ظرفیت ۳ هزار تن راه‌اندازی کرده و تا اردیبهشت ماه سال آینده به ۵ هزار تن افزایش می‌یابد.

محمدی‌زاده با بیان اینکه پرورش ماهی در خلیج فارس بسیاری از هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد گفت: قفس‌های کوچک برای روستاییان در نوار ساحلی استان بوشهر برای پرورش ماهی طراحی و اجرایی شده که طرح‌های پرورش ماهی با قفس‌های ۱۰ تا ۱۵ تنی در عمق ۶ تا ۱۰ متری دریا نصب می‌شود.

وی اهداف این طرح را درآمدزایی برای روستاییان در سواحل استان بوشهر دانست و بیان کرد: با اجرای این طرح‌ها ضمن اینکه پرداخت اقساط بانکی از طریق درآمدزایی این محصول انجام می شود در عرصه بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاییان مؤثر است.