کسری صندوق بیمه بیکاری به 120 میلیارد تومان رسیده است

حسینعلی ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر، کسری 120 میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری را کم و غیر قابل توجه دانست و گفت : کسری صندوق بیمه بیکاری قابل توجه نیست.

وی تصریح کرد : به طور حتم با کمک دولت کسری صندوق بیمه بیکاری تامین می شود .

گفتنی است ، رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی چندی پیش اعلام کرده بود که صندوق بیمه بیکاری در حال حاضر 90 میلیارد تومان کسری دارد.

این در حالی است که روند افزایش کسری صندوق ، سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مقرری بیکاری با مشکل مواجه خواهد کرد و این هشداری است که بارها از سوی کارشناسان داده شده است .