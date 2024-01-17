وضعیت جوی اصفهان پایدار است/ غبار رقیق در نواحی مرکزی و صنعتی

لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امروز و روزهای جمعه و شنبه جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم است و روزهای پنجشنبه و یکشنبه هفته آینده گذر امواج ناپایدار را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: وضعیت جوی امروز در بیشتر مناطق به صورت صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد، در مرکز غبار رقیق و فردا پنجشنبه قسمتی تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد و در نیمه شرقی باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: روز جمعه و شنبه جوی به نسبت پایدار بر استان حاکم خواهد بود و از عصر روز شنبه گاهی افزایش ابر محتمل است.

امینی با بیان اینکه کمینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به یک درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی، بوئین میاندشت با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.