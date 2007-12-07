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۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۶

حبس تعزیری برای ازدواج بدون ثبت در دفاتر رسمی

حبس تعزیری برای ازدواج بدون ثبت در دفاتر رسمی

معاون مجتمع قضائی خانواده گفت: مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج و طلاق کند به حبس تعزیری تا یکسال محکوم می شود.

مهین دخت داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : بر اساس قانون هر نوع ازدواجی باید ثبت شود و در صورتیکه مردی بخواهد زن دوم اختیار کند باید این امر با اجازه همسر اول و یا مجوز دادگاه باشد.

وی تصریح کرد: اگر ازدواجی ثبت نشود و به صورت پنهانی صورت گیرد، جرم تلقی می‌شود و مجازات برای آن در نظر گرفته شده است.

معاون مجتمع قضائی خانواده به ماده 645 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود : در این ماده قانونی آمده است که به منظور حفظ کیان خانواده ، ثبت ازدواج دائم و طلاق الزامی است و در صورتیکه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی و فقط با جاری کردن صیغه مبادرت به ازدواج و طلاق کند به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می شود.

کد مطلب 599729

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