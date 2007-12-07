۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۳

نظر شورای نگهبان درمورد لغو قانون احداث یک مدرسه هفته آینده اعلام می‌شود

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: نظر شورای نگهبان در خصوص لغو قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی اوایل هفته آینده اعلام می شود.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص لغو قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی ، افزود: لغو این قانون اواخر هفته گذشته به شورای نگهبان ارسال شده است به همین دلیل نظر نهایی شورای نگهبان ظرف 10 روز اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: به طور حتم با توجه به اینکه لغو این قانون باعث تحمیل هزینه اضافی  به دولت می شود و این امر نیز مغایر با قانون اساسی است به همین دلیل از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار نخواهد گرفت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخصوص پیشنهاد اصلاح این قانون از سوی وزارت مسکن و آموزش و پرورش، خاطر نشان کرد: پیشنهاداتی مانند برداشتن مرز بندی 200 واحد مسکونی و همچنین معافیت مجتمع هایی که برای اقشار آسیب پذیر است مطرح شده که پس از بازگشت لایحه به مجلس بررسی می شود.

عباسپور درخصوص تغییر وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: رفتن فرشیدی در بررسی و جمع بندی لایحه مشکلی ایجاد نمی کند چرا که پیشنهادات قبلا اعلام شده است.
