دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص لغو قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی ، افزود: لغو این قانون اواخر هفته گذشته به شورای نگهبان ارسال شده است به همین دلیل نظر نهایی شورای نگهبان ظرف 10 روز اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: به طور حتم با توجه به اینکه لغو این قانون باعث تحمیل هزینه اضافی به دولت می شود و این امر نیز مغایر با قانون اساسی است به همین دلیل از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار نخواهد گرفت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخصوص پیشنهاد اصلاح این قانون از سوی وزارت مسکن و آموزش و پرورش، خاطر نشان کرد: پیشنهاداتی مانند برداشتن مرز بندی 200 واحد مسکونی و همچنین معافیت مجتمع هایی که برای اقشار آسیب پذیر است مطرح شده که پس از بازگشت لایحه به مجلس بررسی می شود.

عباسپور درخصوص تغییر وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: رفتن فرشیدی در بررسی و جمع بندی لایحه مشکلی ایجاد نمی کند چرا که پیشنهادات قبلا اعلام شده است.